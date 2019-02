Lione-Barcellona 0-0: Messi non passa, buon pari per i francesi

Il Lione strappa un ottimo 0-0 casalingo contro il Barcellona, frenato da Lopes e dall'imprecisione. Discorso qualificazione rimandato al 'Camp Nou'.

Senza vincitori né vinti l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lione e Barcellona: 0-0 caratterizzato da tante opportunità in particolare per gli spagnoli, per nulla concreti sottoporta. Ogni discorso per la qualificazione è rimandato al match del 'Camp Nou' in programma il prossimo 13 marzo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Francesi che partono senza timori riverenziali di nota: Terrier spaventa i catalani con un siluro che va a sbattere contro la traversa dopo la super deviazione di Ter Stegen, un felino nella circostanza. Rakitic mette paura a Lopes, non Messi il cui sinistro dall'interno dell'area è stranamente altissimo. Tra i più in gamba figura Ousmane Dembélé, fermato dall'uscita dell'estremo difensore del Lione, bravo a far scudo con il corpo.

Le due squadre giocano costantemente di prima, mettendo in mostra le rispettive qualità: azione tutta ad un tocco dei padroni di casa, peccato che Terrier non concluda all'altezza dei passaggi precedenti, spettacolari per precisione e rapidità d'esecuzione.

Stelle del Barcellona strette nella morsa della retroguardia transalpina: gli spazi sono pochi per Suarez, contratto in corner da Dubois. Pure per Messi: il suo sinistro ad incrociare è respinto da un attento Lopes. Valverde si gioca la carta Coutinho ma a sfiorare i goal è Suarez: rigore in movimento non sfruttato in maniera clamorosa.

L'ex talento dell'Inter si mette subito in mostra con un mancino disinnescato dal solito Lopes, bravo anche a smanacciare oltre la traversa la botta di Busquets. I minuti conclusivi sono un totale assedio dei blaugrana, incapaci però di agguantare un successo che avrebbe fatto più che comodo in vista della gara di ritorno.

IL TABELLINO

LIONE-BARCELLONA 0-0

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Ndombele (84' Cheikh), Aouar; Traoré (69' Tousart), Depay, Terrier (76' Cornet); Dembélé. Allenatore: Genesio.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto (81' Vidal), Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Dembélé (67' Coutinho). Allenatore: Valverde.

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Cakir

Ammoniti: Aouar (L), Dubois (L), Sergi Roberto (B), Semedo (B)

Espulsi: nessuno