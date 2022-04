LATINA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Girone C di Serie C è giunto alla 35ª giornata, con Latina-Bari come partita di cartello. Si tratta infatti della sfida che potrebbe regalare ai pugliesi la matematica promozione in Serie B con 3 partite ancora da disputare.

Il Bari è saldamente al comando della classifica, con ben 10 punti di vantaggio sul Catanzaro. I biancorossi hanno fallito il primo match point per la promozione, pareggiando in casa per 0-0 il derby contro la Fidelis Andria. Nuova possibilità nel weekend in terra laziale: con una vittoria la Serie B diventa realtà, mentre in caso di pareggio o sconfitta sarà da considerare anche il risultato del Catanzaro.

Il Latina, dal canto suo, ci tiene a fare bella figura contro i primi della classe. Inoltre, la compagine nerazzurra è in piena corsa per i playoff e ha gli stesso punti del Monterosi Tuscia, decima in classifica e ultima squadra al momento ad accedere agli spareggi per la promozione.

La sfida del girone d'andata, giocata il 27 novembre 2021, si è chiusa con il successo del Bari per 3-1. Di Antenucci, Paponi e Marras i goal decisivi per la squadra di Michele Mignani.

In questo articolo troverete poi molte altre informazioni su Latina-Bari, dagli aggiornamenti sulle formazioni ai canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming.

ORARIO LATINA-BARI

Latina-Bari andrà in scena domenica 3 aprile 2022, allo stadio 'Domenico Francioni' di Latina. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 17.30.

DOVE VEDERE LATINA-BARI IN TV

Per seguire in televisione il match tra nerazzurri e biancorossi, un'opzione è rappresentata da Eleven Sports: piattaforma disponibile sulle moderne smart tv che, sottoscrivendo un abbonamento mensile o stagionale, consente la visione delle gare di Serie C.

In alternativa c'è la diretta su Sky, nello specifico sul canale Sky Sport (numero 257 satellite).

LATINA-BARI IN DIRETTA STREAMING

Eleven Sports è una piattaforma visibile anche tramite pc, notebook, smartphone e tablet. Nei primi due casi andando sul sito ufficiale, mentre negli altri due scaricando l'apposita applicazione. Stesso discorso per Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati a Sky.

L'articolo prosegue qui sotto

C'è poi NOW ovvero il servizio di streaming e on demand di Sky che, grazie al pacchetto 'Sport', permette di vedere molte partite tra cui quelle di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA-BARI

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Celli, Giorgini; Carissoni, Palermo, Amadio, Tessiore, Sarzi; Jefferson, Carletti. All. Di Donato

BARI (4-3-1-2): Polverino; Celiento, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello, D’Errico; Galano; Antenucci, Cheddira. All. Mignani