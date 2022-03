Bari in Serie B se...? Quando e con quali risultati può arrivare la promozione

Primavera, tempo di sorrisi. Spera di poter definitivamente allontare il periodo buio il Bari, capolista solitaria del girone C di Serie C, ad un passo dal ritorno in Serie B. Estromesso dalla cadetteria quattro anni, con tanto di fallimento, la compagine biancorossa è ripartita dalla Serie D, con Luigi De Laurentiis, figlio del presidente del Napoli, alla guida.

Ora, dopo il ritorno in Serie C, si avvicina anche quello in B, vista la distanza considerevoli nei confronti di Catanzaro ed Avellino, che non sono riusciti ad avvicinare più di tanto il Bari in stagione, oramai in lotta per la seconda piazza che permette di giocare i playoff senza passare dai turni preliminari.

I tifosi del Bari non vedono l'ora di festeggiare la promozione in Serie B, che sembra ormai prossima. Dunque, quanto manca?

BARI IN SERIE B SE...

Ottiene cinque punti negli ultimi cinque incontri di Serie C (quindici a disposizione)

QUANDO IL BARI PUÒ ESSERE PROMOSSO?

Il 27 marzo 2022 è la prima data utile ai biancorossi per festeggiare la promozione diretta in Serie B, con quattro gare di anticipo. Per far sì che questo succeda, devono però verificarsi diversi risultati:

Il Bari deve battere la Fidelis Andria

Il Catanzaro non deve battere la Juve Stabia (pareggio o sconfitta)

L'Avellino non deve battere il Catania il 23 e il 27 marzo (basta anche un solo pareggio o una sconfitta)

LE DATE PROMOZIONE PER IL BARI

Se il 27 marzo non dovesse arrivare la promozione del Bari, la nuova data utile per la promozione sarebbe quella del 3 aprile, nel match contro il Latina.