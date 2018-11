La Juventus Under 23 delude: traballa la panchina di Zironelli

I bianconeri a Vercelli hanno racimolato la quinta sconfitta consecutiva: per il futuro di Zironelli sarà decisiva la trasferta di Pistoia.

Continua la crisi nera della Juventus Under 23. I bianconeri perdono di misura a Vercelli e racimolano la quinta sconfitta consecutiva. Un punto nelle ultime sei partite. Una squadra che non gira. Un allenatore seriamente a rischio esonero.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Mauro Zironelli, infatti, non è riuscito finora a trovare la giusta chiave tattica. E, in questi casi, l'impegno non basta. La difesa a tre, da sempre cara al 48enne tecnico veneto, non ha funzionato. Così come in linea generale è davvero complicato mettere in risalto gli aspetti positivi.

La classifica, d'altro canto, non aiuta. Piena zona rossa, pieno rischio "retrocessione". Che, per regolamento, comporterebbe la perditta del diritto di iscrizione per un anno. Insomma, seppur all'insegna di una squadra altamente sperimentale, 11 punti in 13 partite non rispecchiano il valore di una squadra, comunque, chiamata a salvarsi agevolmente. Altra nota negativa: l'eliminazione dalla Coppa Italia di serie C.

Zironelli, a meno di colpi di scena, guiderà i bianconeri anche nella prossima trasferta di Pistoia. Lì, però, l'ex allenatore del Mestre si giocherà tutto. I dirigenti della Continassa, tuttavia, non si faranno cogliere impreparati.

Parallelamente all'eventuale nuovo mister, ancora tutto da identificare, nel mercato invernale l'organico verrà rinforzato sensibilmente. Pochi innesti, ma mirati. Fondamentale intervenire prima che sia troppo tardi.