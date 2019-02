La Juventus anti-Atletico: Bentancur e Dybala titolari

Bentancur rileverà l'indisponibile Khedira, Dybala completerà il tridente Juventus con CR7 e Mandzukic: con l'Atletico, De Sciglio più di Cancelo.

Ora non si scherza più. Non che finora la Juventus abbia condotto un atteggiamento scanzonato, ma adesso arriva il bello. E se il campionato appare ormai una pratica archiviata, a maggior ragione dopo il mezzo passo falso del Napoli contro il Torino, in Champions League la storia è ancora tutta da scrivere.

La missione della Signora è chiara: riconquistare un trofeo che manca da 23 anni. Da qui, l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Colpo del secolo, acquisto fantascientifico, chiamatelo come volete. La sostanza non cambia. La Juve ha voluto assicurarsi il il meglio. E il meglio consiste in cinque Champions vinte. Insomma, lui sa come si fa.

CR7 e altri dieci. La storia è semplice. E Massimiliano Allegri non sembra orientato a sperimentare. Al Wanda Metropolitano andrà in scena l’usato sicuro. Contro l'Atletico Madrid andrà in scena la miglior formazione possibile. Che contemplerà la presenza di Dybala. Autore di una prodezza contro il Frosinone, l’argentino si è assicurato una maglia da titolare.

Scenario per nulla scontato fino a qualche giorno fa. Parallelamente, le novità non mancheranno: con Khedira ai box a causa di un'aritmia atriale (dentro Bentancur), e De Sciglio che potrebbe spuntarla su Cancelo.

Non convocato Douglas Costa, che non ha smaltito l’ematoma al quadricipite. Il brasiliano verrà valutato nelle prossime ore.