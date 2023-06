L’Al-Hilal spinge forte per Allegri: pluriennale faraonico e bonus alla firma

Il tecnico della Juventus è stato contattato da emissari del club dell’Arabia Saudita: sul piatto un contratto ricchissimo.

Solo fino a pochi giorni fa, il futuro di Massimiliano Allegri sembrava già scritto e totalmente definito, nelle ultime ore però, ha fatto capolino, o forse qualcosa di più, una di quelle variabili che non può meritarsi almeno un po’ di riflessione: un’offerta monstre.

A farla recapitare al tecnico della Juventus sono stati gli emissari dell’Al-Hilal, ovvero uno dei club più ambiziosi al mondo.

I dirigenti della società di Riad vogliono allestire una grande squadra che possa puntare al titolo della Saudi Professional League, lo stesso campionato nel quale milita Cristiano Ronaldo, e in attesa di rafforzare la sua rosa con elementi di grande livello, vuole prima individuare un allenatore di prima fascia.

Da qui l’intenzione di puntare forte su Allegri e di provare a convincerlo con un ingaggio faraonico. All’attuale tecnico della Juve è stato proposto un ricco pluriennale da circa 20 milioni di euro a stagione, oltre che una succulenta sorpresa: un bonus alla firma da circa 10 milioni.

Si tratta ovviamente di cifre impossibili per il calcio italiano e ben superiori a quelle percepite alla Juventus (circa 7 milioni per le prossime due stagioni).

I prossimi giorni diranno di più, Allegri intanto non si è sbilanciato. Non ha dato nessuna risposta definitiva, ma ovviamente l’intero discorso merita di essere preso in considerazione.