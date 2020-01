Konrad de la Fuente, il gioiello born in the USA del Barcellona

Il 18enne è il nuovo talento del Barcellona, ma il suo contratto va in scadenza a fine stagione. Con la Germania sullo sfondo.

Negli ultimi 40 anni, il leggendario vivaio del ha operato come nessun altro, sviluppando giocatori del calibro di Andres Iniesta, Xavi, Pep Guardiola, Lionel Messi, Carles Puyol, Sergio Busquets. Leggende del calcio nate proprio lì, a La Masia.

Konrad de la Fuente non è il primo americano a crescere nella cantera del Barça. Questo primato appartiene a Ben Lederman, rimasto per 7 anni fino al 2014. Ma De la Fuente potrebbe benissimo diventare il primo americano a giocare in prima squadra al Camp Nou, nel club che, probabilmente, rimane il più grande del mondo.

Nato a Miami da genitori haitiani, De la Fuente si trasferì a Barcellona all'età di 10 anni, quando suo padre lavorava all'ambasciata haitiana in . Poco dopo fu scoperto mentre giocava per il CF Damm, squadra locale, e il Barça gli propose di far parte delle proprie giovanili.

"Era un sogno", ha dichiarato De la Fuente a ESPN a maggio. "Ogni fine settimana guardavo Ronaldinho, il mio idolo, che all'epoca giocava nel Barca. Ho sempre sognato e lavorato duro da quando ero un bambino piccolo per far diventare il mio sogno realtà".

"Ho sempre saputo che questa era una grande opportunità per me. Sapevo che il Barcellona aveva degli scout dappertutto. Dovevo solo giocare bene e mi avrebbero notato. Sono contento di aver avuto questa possibilità".

Il 18enne attaccante è stato rapidamente convocato dalle nazionali giovanili statunitensi. Faceva parte dell'Under 18 già a 16 anni e, la scorsa estate, è stato convocato per i Mondiali Under 20.

De la Fuente era l'unico diciassettenne nella rosa di Tab Ramos e ha giocato da titolare tutte e cinque le partite, prima di essere eliminato ai quarti dall' .

"Konrad è speciale", ha detto a American Soccer Now l'ex allenatore dell'Under 18 degli , Omid Namazi, nell'estate del 2019. "È molto dinamico palla al piede, sa puntare i difensori e creare opportunità da rete. Ma è anche abbastanza intelligente da riuscire nell'ultimo passaggio. Io l'ho usato principalmente come centravanti e se l'è cavata abbastanza bene, ma penso che sia meglio utilizzato come esterno in 4-4-2".

Da quando è arrivato al Barcellona a 12 anni, l'ala ormai diciottenne è costantemente migliorata nelle giovanili del club catalano. Fino ad oggi, ha giocato principalmente nell'Under 19 del Barcellona, ​​ma ha messo assieme anche un paio di presenze con il Barcellona B nella terza serie del calcio spagnolo.

Patrick Kluivert avrebbe voluto fargli firmare un nuovo contratto, visto che il suo attuale scadrà quest'estate, prima di promuoverlo nel Barcellona B. Dopodiché, spetterebbe a De la Fuente fare il salto di livello necessario per guadagnare un posto in prima squadra.