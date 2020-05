Kluivert al Milan: dall'illusione del Trofeo Berlusconi al grande flop

Galeotta fu la finale di del 1995 a Vienna . In quell'occasione Patrick Kluivert , subentrato al 70' al posto di Litmanen, mandò in tilt la difesa del e all'85' risolse la sfida superando Sebastiano Rossi dopo essersi infilato nell'area avversaria sfruttando un'azione di Rijkaard.

Quella prodezza spezzò il grande equilibrio di una partita inchiodata sullo 0-0, con il Milan in difficoltà per le tante assenze nel reparto offensivo, e consegnò all' la 4ª Champions League della sua storia, ponendo fine al ciclo della squadra di Capello. Non solo: proprio per effetto di quella rete il diciottenne attaccante entrò prepotentemente fra gli obiettivi di calciomercato del club milanese.

Nelle prime due stagioni da professionista, la punta originaria del Suriname segna 44 goal complessivi e fornisce grandi prestazioni. Tutti pensano che sia destinato a ripercorrere la carriera dei grandi olandesi del passato. Fra questi anche l'amministratore delegato Adriano Galliani , che inizia ad attivarsi per portarlo in rossonero.

Nel 1995 Kluivert vince il Trofeo Bravo e viene nominato 'Talento olandese dell'anno'. Con i Lancieri l'olandese conquista nel 1995/96 anche la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale, sfida nella quale l'Ajax supera ai rigori il Gremio. L'ultimo tiro dal dischetto lo segna proprio Kluivert. Nel 1996 iniziano però per lui i problemi al ginocchio destro.

A causa di questi ultimi, deve saltare la finale di Champions League a contro la e starà fuori per gran parte della stagione 1996/97. Nel suo terzo anno con l'Ajax il suo apporto si ridurrà a 22 presenze e 8 goal. Sfruttando la sentenza Bosman, di appena un'anno prima, l'olandese si accorda comunque con il Milan per trasferirsi in a partire dalla stagione 1997/98 .

Con lui a Milanello arriva anche il difensore Winston Bogarde : entrambi soddisfano le richieste di Fabio Capello, tornato alla guida dei rossoneri dopo aver vinto la spagnola con il . Il tecnico friulano vuole allestire una squadra molto forte fisicamente per contrastare la Juventus di Lippi.

Il 4 luglio del 1997 Kluivert e Bogarde, in compagnia delle rispettive compagne, e scortati da Adriano Galliani e Ariedo Braida, sbarcano dunque a Milano e vengono portati nella Sala delle Coppe della vecchia sede di via Turati . Ad attendere i due nuovi arrivati cappannelli di tifosi incuriositi e desiderosi di vedere per la prima volta i due nuovi acquisti.

" Vedrete che bella persona e che gran giocatore è Kluivert . - preannuncia Braida ai cronisti - Il presidente di un grandissimo club europeo mi ha detto: 'Se Kluivert lo avesse portato a me, le avrei fatto un monumento'. A Patrick ho già spiegato, come feci con Van Basten, che anch'io sono stato un grande centravanti. Marco non ci credeva, Kluivert ci ha creduto subito....".

A mezzogiorno si tiene la presentazione ufficiale alla stampa. Kluivert è emozionato e ancora non parla l'italiano, ma sa come farsi apprezzare anche in inglese.

"Non c'è mai stato tanto interesse per me, comincia a piacermi. - dichiara - Io credo che questo sia il momento giusto per ricominciare con il Milan, per ripartire bene. Nell'Ajax sono sempre stato affiancato da altri due attaccanti, qui sarà un po' diverso. Lo schema potrebbe essere il 4-4-2, lo conosco perché è quello della Nazionale olandese. Non credo di avere problemi a inserirmi. Sarò in coppia con Weah, non penso di avere problemi con uno come lui . All'Ajax eravamo tre attaccanti, qui ho al fianco solo Weah. Ho a disposizione piu' spazio per correrre".

" Ronaldo? È il migliore attaccante in circolazione, ma anche io so fare la mia parte . Sono pronto alla sfida , mi intriga, ma prima di tutto cercherò di dare il mio contributo al Milan. Van Basten? So che la gente ha un bellissimo ricordo di lui. Se non riuscissi a eguagliarlo, almeno in parte, sarebbe una delusione per me ".