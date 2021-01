Kazu Miura oltre ogni record: rinnova ancora con lo Yokohama a quasi 54 anni

Ha già battuto ogni record di anzianità del mondo del calcio, ma Miura non si vuole fermare ed ha rinnovato per un'altra stagione con lo Yokohama.

Kazuyoshi Miura, da tutti conosciuto come Kazu, il più anziano marcatore del calcio professionistico in , giocherà all'età di 54 anni dopo aver prolungato il suo contratto con lo Yokohama FC per un'altra stagione, come ufficializzato oggi dallo stesso club con un comunicato.

Esattamente un anno fa, l'undici gennaio del 2020, eravamo qui a raccontarvi dell'incredibile rinnovo contrattuale di Miura, che avrebbe giocato ancora a 53 anni.

Oggi, dopo un anno, vi raccontiamo praticamente la stessa cosa, ma con un anno in più sulle spalle. Miura compirà 54 anni il prossimo febbraio e quindi giocherà nella J1 League, la prima divisione del calcio giapponese, a questa incredibile età.

Altre squadre

Lo ricordiamo, tra l'altro, anche in Italia con la maglia del Genoa nella stagione 1994-1995. 21 presenze in con un goal, più una presenza in Coppa . Adesso si prepara a giocare ancora quest'anno e, magari, a trovare un goal che sarebbe storia allo stato puro.