Infinito Kazuyoshi Miura: rinnova con lo Yokohama FC a 52 anni

Un altro anno in campo: Kazuyoshi Miura ha prolungato di un anno il suo contratto con lo Yokohama FC, club di prima divisione giapponese, a 52 anni.

Un'altra stagione, per entrare sempre più nella storia del calcio. Kazuyoshi Miura, classe 1967, non si fermerà nemmeno quest'anno e continuerà a essere un calciatore professionista, quest'anno anche in J1 League.

Il quasi 53enne (li compirà il prossimo 26 febbraio) ha rinnovato per un altro anno il suo contratto con lo Yokohama FC, club in cui gioca dal 2005 e con cui si appresta a disputare il campionato di massima categoria giapponese dopo tanti anni nella seconda serie.

Miura, icona del calcio giapponese con un passato nel negli anni '90, nella scorsa stagione ha giocato solo 5 partite e non trova il goal da quasi 3 anni, dal 12 marzo 2017.

Dopo 13 anni dunque il quasi 53enne torna nell'élite del calcio giapponese e cercherà di trasmettere l'esperienza per portare in salvo la sua squadra. Non si può sicuramente dire che quella gli manchi...