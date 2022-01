Karim Konate: il prodigio della Costa d'Avorio potrebbe essere l'erede di Drogba?

La Costa d'Avorio ha prodotto una sfilza di grandi calciatori dal debutto degli Elefanti alla Coppa d'Africa nel 1965, ma è stato solamente nei primi anni 2000 che è emersa la vera generazione d'oro del paese.

Guidato dalla leggenda del Chelsea Didier Drogba, il gruppo vantava una serie di giocatori influenti dei club d'élite europei, tra cui calciatori del calibro dei fratelli Toure Yaya e Kolo, Emmanuel Eboue e Salomon Kalou. Tuttavia, non sono stati in grado di replicare la loro forma di club per la squadra nazionale, lasciando i loro milioni di fan in attesa sconvolti, senza un secondo titolo continentale, dopo il primo del 1992. Hanno raggiunto due finali dell'Afcon, nel 2006 e nel 2012, ma entrambe si sono concluse con una sconfitta disastrosa per gli Elephants, con molti tifosi allontanatisi dalla Nazionale in seguito alla disfatta.

La storica qualificazione ai Mondiali del 2006 resta il traguardo più importante. Quando la Costa d'Avorio ha vinto il suo secondo titolo Afcon, in Guinea Equatoriale nel 2015, Drogba e un certo numero di altri membri di quella famosa squadra si erano ritirati.

Yaya Toure era ancora lì a capitanare la squadra, ma è stata una squadra che si è presto sciolta quando i restanti veterani hanno appeso gli stivali al chiodo subito dopo. Per il resto del decennio, l'entusiasmo per il calcio delle squadre nazionali nel paese è diminuito, senza nomi familiari per cui tifare né in patria né all'estero. L'interesse, tuttavia, è stato riacceso negli ultimi 18 mesi con l'attaccante Karim Konate, un giocatore che molti sperano possa prendere il ruolo di Drogba e diventare il leader di una nuova generazione di calciatori famosi.

Konate è diventato un guocatiore chiave della prima squadra dell'ASEC Mimosas sin dal suo debutto nel 2020 e tutto lascia presagire che possa seguire le orme delle ex stelle del team, Kolo Toure, Didier Zokora e Boubacar Barry diventando una figura chiave nella squadra nazionale .

"La prima volta che ho visto Karim Konate, mi ha ricordato la straordinaria generazione 1998-99 dell'ASEC Mimosas" ha detto a GOAL Armand N'dri, convinto sostenitore del club per 30 anni, riferendosi alla squadra di giocatori adolescenti che ha sbalordito il calcio africano vincendo la Supercoppa CAF alla fine del XX secolo. "Ha la stessa spinta e lo stesso spirito. Non vedevamo un interprete del genere da molto tempo. Potrebbe essere questo l'inizio della nuova Golden Generation?".

Konate ha sicuramente fatto molta strada in un breve lasso di tempo. Nato a Koumassi, uno dei quartieri più poveri della città più grande della Costa d'Avorio, Abidjan, è stato notato dagli scout dell'ASEC mentre giocava in una competizione di calcio di strada.

Fu presto invitato ad un provino prima di essere iscritto all'accademia del club, anche se non gli fu immediatamente offerto un posto presso l'accademia dell'ASEC per i suoi giovani giocatori. Ha infatti coperto le proprie spese di trasporto per mesi. "Questo è stato l'aspetto più difficile all'inizio" dice Konate a GOAL. "Percorrere quella lunga distanza dall'accademia e tornare indietro con i tuoi soldi, senza sessere ei sicuro se alla fine sarai ammesso e ti verrà data una stanza".

I suoi progressi, tuttavia, sono stati fenomenali e ha prosperato sia in classe che in campo. “La parte più difficile del percorso formativo preliminare è l'aula. La maggior parte dei ragazzi vuole scendere subito in campo, ma si comincia con la lavagna. Non è stato il caso di Karim" ha detto a GOAL una fonte del club.

"È venuto come se fosse in una scuola normale, voleva imparare tutto. Penso che questo lo abbia aiutato ad adattarsi rapidamente in campo".

In vista della stagione 2020-21, Konate - o "Koka", come viene talvolta chiamato - è stato invitato a unirsi alla prima squadra per l'allenamento pre-stagionale e ha impressionato abbastanza da essere tesserato per la squadra maggiore. Ben presto è diventato un pilastro della squadra di Julien Chevalier, chiudendo come capocannoniere del club con sette goal e aiutando i gialloneri per il loro 27esimo titolo nazionale, il primo in tre anni, in una stagione che ha visto i fan affollarsi per vederlo in azione.

"Sono uno di quelli che ha conquistato" spiega N'dri. "Nei primi anni 2000, viaggiavamo da fuori città per venire a vedere giocatori come Aruna Dindane, Emmanuel Eboue, Didier Zokora e Kolo Toure. Erano molto bravi e non ti sei mai pentito di aver speso soldi per vederli. Ma più tardi, tutto si è prosciugato e non c'erano più buoni giocatori all'ASEC. Ora ne abbiamo uno, Konate, e speriamo che ispiri altri".

Sebbene sia naturalmente destro, Konate non ha paura di usare il suo piede più debole, in particolare quando gli viene assegnato il compito di giocare sulla fascia, cosa che ha fatto nonostante la sua posizione naturale sia quella di attaccante centrale. Forse l'aspetto più notevole del gioco del diciassettenne, tuttavia, è la sua capacità come colpitore di testa, nonostante sia alto solo 178 cm.

"Koka ha un ottimo occhio per la palla e sa come posizionarsi" dice una fonte del club. "Continua a vincere duelli aerei grazie a queste qualità".

Konate, la cui capacità di testa è stata notata non solo in senso offensivo, ma anche quando aiuta in difesa, aggiunge: “Lo vedi come un punto di luce che viene verso di te, poi reagisci immediatamente. Se no, ti passa accanto. Sto ancora imparando le abilità in questo aspetto del calcio, quindi non posso ancora dire di essere bravo in questo".

Il titolo nazionale dell'ASEC li ha qualificati per la CAF Champions League 2021-22 e Konate ha perso poco tempo a presentarsi a un pubblico più ampio al di fuori della sua terra natale. Ha segnato il suo primo goal continentale contro la squadra senegalese del Teungueth nel primo turno di qualificazione, per poi mettere insieme una doppietta contro il CR Belouzidad che sembrava aver fatto guadagnare un posto nella fase a gironi. La squadra algerina ha però ribaltato il pareggio nella gara di ritorno.

Quel risultato ha visto l'ASEC cadere nella CAF Confederation Cup (la versione africana dell'Europa League) e Konate è stato in grado di riprendere da dove aveva interrotto, segnando tre dei cinque goal della sua squadra nella vittoria contro l'Interclube dell'Angola negli spareggi. .

La forma di Konate è stata ovviamente premiata con una prima convocazione in nazionale a settembre, riuscendo ad esodire con la Costa d'Avorio contro il Mozambico nello scontro di qualificazione alla Coppa del Mondo. Ha fatto un'impressione positiva tale da guadagnare una successiva convocazione in ottobre, prima di essere inserito nella rosa di Patrice Beaumelle per la Afcon 2021 in Camerun. Terzo giocatore più giovane del torneo, l'adolescente deve ancora fare la sua comparsa nella competizione, anche se con la Costa d'Avorio già negli ottavi di finale, giovedì potrebbe guadagnare qualche minuto contro l'Algeria qualora giocatori come Sebastien Haller, Nicolas Pepe e Wilfried Zaha riposeranno.

Anche se non arriverà l'esordio, tuttavia, la semplice presenza di Konate in rosa, così come il modo in cui ha prosperato nelle competizioni nazionali e continentali negli ultimi 18 mesi, è il segno che la Costa d'Avorio sta ancora una volta producendo talenti calcistici speciali.

"Non so se riusciremo a creare un'altra generazione d'oro" dice Konate "ma credo che gli ivoriani desiderino ardentemente un nuovo gruppo di giocatori per cui tifare".

