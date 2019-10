Juventus, multa di 10mila euro per un laser puntato su Lautaro Martinez

Il Giudice Sportivo ha multato la Juventus, perché alcuni tifosi nella gara contro l'Inter hanno puntato il laser su Lautaro Martinez.

Dopo la multa all'Atalanta per insulti discriminatori nei confronti di Dalbert e la squalifica di Paulo Sousa, il Giudice Sportivo ha inflitto una multa economica anche alla . Il motivo? Un comportamente dei suoi tifosi durante il Derby d' .

"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere i suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria che si apprestava a tirare un calcio di rigore".

Questo il comunicato che si legge nel 'report' del Giudice Sportivo dopo la settima giornata di . Durante il rigore caciatore da Lautaro Martinez, poi trasformato dall'argentino, un laser è stato quindi puntato sul giocatore dell' , in modo vano.

Il comportamente non è stato tollerato e di mezzo c'è andata la società Juventus, come succede sempre in questi casi.