Cori razzisti contro Dalbert: multa di 10 mila euro all'Atalanta

Il Giudice Sportivo ha accertato i cori razzisti contro Dalbert durante Atalanta-Fiorentina e ha comminato una multa alla società di Percassi.

A due settimane dai fatti di - arriva la decisione del Giudice Sportivo sugli insulti razzisti rivolti a Dalbert da una parte dei tifosi di casa, insulti che avevano portato anche alla momentanea sospensione del match.

Il Giudice Sportivo, dopo aver ascoltato lo stesso Dalbert, ha accertato l'esistenza dei suddetti cori intonati da una parte della tifoseria e non da singoli tifosi ma non chiaramente percepiti dagli ispettori federali presenti quel giorno al 'Tardini'.

Per questo motivo, pur approvando la scelta di interrompere la partita dell'arbitro Orsato, il Giudice Sportivo si è limitato a comminare una multa di 10 mila euro all'Atalanta senza procedere alla chiusura della Curva o alla squalifica del campo.

La scorsa settimana, come già avvenuto in casi simili a questo, il Giudice Sportivo aveva disposto un supplemento d'indagine. Indagine conclusa con una multa perchè gli organi federali presenti allo stadio non hanno sentito gli insulti rivolti a Dalbert.