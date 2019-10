Roma, due giornate di squalifica per Fonseca

Il Giudice Sportivo ha assegnato due giornate di squalifica a Paulo Fonseca. Una giornata per Saponara, Calabria, Romero, Leiva e Medel.

Costa cara alla la furia dopo il goal annullato a Kalinic nel match contro il . Il Giudice Sportivo ha infatti punito l'allenatore Paulo Fonseca, espulso proprio dopo il triplice fischio, con due giornate di squalifica. All'allenatore portoghese anche 10mila euro di multa.

La Roma, invece, è stata punita con una multa di 15mila euro, per aver consentito l'ingresso in campo al preparatore atletico che ha applaudito ripetutamente l'arbitro (non risultava nemmeno tesserato).

Sempre in relazione alle multe comminate verso le società, prima di passare ai calciatori, l' è stata multata di 10mila euro per dei cori discriminatori percepiti da Dalbert nella gara contro la del 22 settembre scordo.

Per quanto riguarda i giocatori, invece, una giornata di squalifica per Saponara, Strefezza, Biraschi, Calabria, Castillejo, Medel, Lucas Leiva e Romero.

A Saponara, in particolare, è stata consegnata anche un'ammenda di 10mila euro per avere, al 47° del primo tempo, contestato una decisione tecnica alzandosi dalla panchina e per essersi avvicinato, benché invitato a sedersi, al Quarto Ufficiale esclamando a gran voce un'espressione blasfema.