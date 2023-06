Gli inglesi alla ricerca di una soluzione per il trasferimento a titolo definitivo dello svedese: si media sul prezzo.

Sta per concludersi la seconda stagione in prestito al Tottenham di Dejan Kulusevski: il jolly offensivo svedese, arrivato in Premier League nel gennaio del 2022, da contratto dovrebbe tornare alla Juventus, ma si cerca una soluzione in ottica futura.

Pesa la volontà degli Spurs e dello stesso Kulusevski che vorrebbero proseguire insieme, dando ulteriore senso a un progetto che nella scorsa annata ha vissuto momenti "particolari" anche a causa del caos in panchina.

Anche per questo motivo, nei prossimi giorni è in programma un incontro tra la Juventus e il Tottenham per definire le strategie da seguire.

La volontà degli Spurs è quella di provare ad abbassare la cifra per il diritto di riscatto, fissata a 35 milioni di euro, ottenendo uno sconto per chiudere la trattativa per il trasferimento.

Nell'ultimo anno e mezzo al Tottenham, Kulusevski ha collezionato 57 presenze e 7 reti in tutte le competizioni: insomma, si continua a lavorare per risolvere la sua situazione.