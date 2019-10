Juventus-Lokomotiv, le pagelle: Dybala da sogno, male Khedira

Dybala trascina la Juventus con una splendida doppietta, bene Cuadrado, male Khedira e Matuidi. Nella Lokomotiv spiccano Miranchuk e Joao Mario.

DYBALA 8: Nel momento di maggiore difficoltà juventina, fa tutto lui in due minuti. La pareggia e la vince. Insomma, serata da Joya vera.

MIRANCHUK 7: Al di là della marcatura, sforna una prova attenta in entrambe le fasi. Diligente in quella offensiva, propositivo in tono offensivo.

JOAO MARIO 6.5: Fischiato dal pubblico di fede bianconera per i trascorsi nerazzurri, propone un contributo di quantità e qualità. Sempre la scelta giusta, sempre il movimento giusto.

HOWEDES 6.5: Applaudito alla lettura delle formazioni dal suo vecchio pubblico, non si fa trovare impreparato. Buone o cattive, la prende sempre lui. Esperienza.

BENTANCUR 6: Schierato a sorpresa tra le linee offensive, fatica a incidere. Sale di tono quando torna a fare la mezz’ala.

BONUCCI 5.5: Dopo una serie di contributi qualitativamente eccelsi, il centrale viterbese incappa in una serata all’insegna degli errori superficiali. Tanti appoggi sbagliati, male in occasione del lampo rossoverde. Meglio nella ripresa.

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6; Cuadrado 7, Bonucci 5, De Ligt 5.5, Alex Sandro 6.5; Khedira 5 (48’ Higuain 7), Pjanic 6.5, Matuidi 5 (64’ Rabiot 6); Bentancur 6, Dybala 8 (82’ Bernardeschi s.v.), Ronaldo 5.5. Allenatore: Sarri.

LOKOMOTIV MOSCA (4-5-1) Guilherme 5.5; Ignatyev 6.5, Corluka 6.5, Howedes 6.5, Idowu 6.5; Joao Mario 6.5, Barinov 6, Murillo 6, Krychowiak 6.5 (83’ Kolomeytsev s.v.), Miranchuk 7; Eder 6. Allenatore: Semin