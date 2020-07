Juventus-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La sfida tra Juventus e Lazio può riaprire la corsa per lo Scudetto 2020: le formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

JUVENTUS-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 20 luglio 2020

• Orario: 21:45

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

L'ultimo turno di campionato non ha generato un avvicinamento tra le due squadre, visto il pareggio con cui hanno concluso il 33esimo turno sia Juventus che Lazio. Se Madama non dovesse battere i biancocelesti nella prossima giornata, però, potrebbero generarsi diversi effetti: che potrebbero scatenare una avvicinente lotta Scudetto a pochi giorni dal termine.

Juventus e Lazio sono infatti separate da otto punti, ma anche e sperano in un colpo di coda in caso di successo biancoceleste o pari, con conseguente vittoria da parte delle due nerazzurre. Questione che tutti gli allenatori e i tifosi in questione conoscono bene: il big match dello Stadium può chudere o aprire il discorso Scudetto.

Altre squadre

Sarri dovrà fare a meno dello squalificato Bernardeschi , mentre la Lazio non potrà contare su Patric nonostante la riduzione della squalifica. Per il resto pronti tutti i titolarissimi, in un match che Madama vuole vincere per vendicare l'andata e la . Mentre l'Aquila vuole dimostrare di essere ancora la bestia nera di Cristiano Ronaldo e compagni.

Tutte le informazioni su Juventus-Lazio: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e diretta streaming .

ORARIO JUVENTUS-LAZIO

La partita tra e Inter si gioca domenica 19 luglio allo stadio Olimpico di Roma: calcio d'inizio previsto alle ore 21:45.

Juventus-Lazio sarà visibile in diretta esclusiva su Sky : per seguire la sfida basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport e su Sky Sport numero 251 del satellite.

La sfida Scudetto tra la Juventus di Sarri e la Lazio di Inzaghi potrà essere vista anche in diretta grazie a Sky Go, il servizio disponibile per coloro i quali possiedono un abbonamento Sky: scaricando l'app ufficiale, basterà collegarsi tramite pc, cellulare e tablet.

Opzione per seguire Juventus-Lazio sarà anche Now Tv , servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti, consente di vedere anche le partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Juventus-Lazio sarà disponibile anche in diretta su Goal: ore prima del match avvicinamento alla gara con i dati e le formazioni ufficiali, dunque racconto minuti per minuto della sfida prevista allo Stadium. In più cronaca, pagelle, dichiarazioni ed eventi.

Bernardeschi è squalificato, Sarri in attacco proporrà Douglas Costa titolare insieme a Dybala, partito dalla panchina nell'ultimo match contro il , e ovviamente Cristiano Ronaldo. In mezzo probabile terzetto formato Bentancur, che dovrebbe recuperare dall'affaticamento, Pjanic e Rabiot, mentre in difesa De Ligt farà coppia con Bonucci. Cuadrado ed Alex Sandro esterni, Szczesny in porta. Non al meglio Chiellini, da valutare.

Dall'altra parte Immobile giocherà con Caicedo in avanti, visto che Correa è sempre ai box, con Jony e Lazzari sulle fasce di centrocampo. Interni titolari Milinkovic-Savic, Parolo e Luis Alberto, mentre davanti a Strakosha ci saranno Luiz Felipe, Acerbi e Bastos.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, C. Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.