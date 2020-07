Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: Higuain k.o nel riscaldamento, gioca Dybala

Nella Juventus partono titolari Ramsey e Douglas Costa, panchina per Pjanic. Lazio con Parolo e Cataldi come interni, fuori Lukaku.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Altre squadre

Dopo i pareggi di e , la ha la possibilità di scappare nuovamente in classifica e dimenticare le ultime deludenti gare. Dall'altra parte una in crisi e decisa a rinascere nel match più importante: con una vittoria, i punti dalla capolista diventerebbero solamente cinque.

Senza lo squalificato Bernardeschi, Sarri si affida a Douglas Costa come ala destra, nel tridente insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo. Higuain era inizialmente previsto come titolare in avanti, ma un problema muscolare nel riscaldamento ha portato la Joya a partire dal 1'. In mezzo c'è Ramsey con Bentancur e Rabiot, mentre i terzini titolari saranno Cuadrado e Alex Sandro. Davanti a Szczesny spazio per De Ligt e Bonucci.

La Lazio risponde con Strakosha tra i pali, difeso da Acerbi, Bastos e Luiz Felipe. In mezzo ci sono Parolo e Cataldi in virtù dell'indisponibilità di Luis Alberto, con Lazzari e l'esordiente dal 1' Djavan Anderson esterni. In attacco Caicedo parte titolare con Immobile. Lukaku nemmeno in panchina.

Scegli Enjoy Juventus e "Vinci emozioni bianconere". Partecipa al concorso!