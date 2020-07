JUVENTUS-LAZIO: CURIOSITÀ

- La è la squadra contro cui la ha perso più partite in campionato, ben 81. I biancocelesti sono inoltre la squadra contro cui la Juventus ha segnato di più in (269 goal).

- La Lazio ha conquistato solo un punto nelle ultime quattro gare di campionato, riportando un pareggio e 3 sconfitte: l’ultima striscia più lunga dei biancocelesti in Serie A risale a dicembre 2018 (cinque partite in quel caso).

- L’ultimo successo della Lazio in Serie A contro la Juventus nel girone di ritorno risale al marzo 2001 (4-1, doppiette di Nedved e Crespo); da allora ci sono stati 12 successi bianconeri e cinque pareggi.

- La squadra di Maurizio Sarri non trova il successo da tre giornate di campionato (2 pareggi e una sconfitta), parziale in cui ha sempre subito almeno due goal: i bianconeri non incassano almeno due reti per quattro gare di fila in Serie A da marzo 1993 con Giovanni Trapattoni in panchina.

- Ciro Immobile (29 reti) e Cristiano Ronaldo (28) potrebbero superare la quota dei 30 goal in questo campionato: è successo solo una volta nella storia della Serie A che due giocatori abbiano segnato più di 30 reti nello stesso torneo, nel 1950/51 con Gunnar Nordahl e Stefano Nyers.

- Gonzalo Higuain ha nella lazio la sua vittima preferita in Serie A: 12 goal in 10 partite per l'attaccante della Juventus. Il giocatore argentino ha trovato la rete nell’ultima gara contro il e potrebbe segnare per due presenze di fila in campionato per la prima volta da ottobre 2018 con la maglia del .