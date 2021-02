Juventus-Inter dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus ospita l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: tutto sulla partita, sulle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Inter

Juventus-Inter Data: 9 febbraio 2021

9 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Uno

Streaming: RaiPlay

Dopo l'1-2 della gara d'andata, Juventus e Inter si ritrovano nuovamente di front nelle semifinali di Coppa italia. All'Allianz Stadium di Torino si gioca la gara di ritorno: in palio un posto in finale contro la vincente dell'altra semifinale, quella che si gioca tra Napoli ed Atalanta.

I bianconeri hanno vinto la gara d'andata a San Siro grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha ribaltato il goal del vantaggio segnato da Lautaro Martinez. Una vendetta per la squadra di Andrea Pirlo, che aveva perso nella gara di campionato disputata soltanto pochi giorni prima e vinta 2-0 dalla squadra di Conte.

Questa sarà dunque la terza sfida nel giro di tre settimane, la prima che si giocherà a Torino. L'Inter in casa dei bianconeri non vince dal 2013 ha perso l'ultima sfida nel marzo 2020 per 2-0, per effetto delle reti realizzate da Ramsey e Dybala.

Qui potrete trovare tutto ciò che dovete sapere su Juventus-Inter: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino a dove guardare l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-INTER

Juventus-Inter, gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2021, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino martedì 9 febbraio 2021. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. Si parte dall'1-2 per i bianconeri dell'andata: in caso di stesso risultato in favore dell'Inter, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. L'arbitro sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva sulle reti Rai. L'emittente nazionale detiene infatti i diritti esclusivi di trasmissione competizione. La sfida si potrà seguire sul canale Rai Uno. Telecronaca a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Juventus-Inter potrà essere seguita in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma di streaming gratis della Rai. Basterà scaricare l'app o collegarsi al sito attraverso dispositivi come pc e notebook o smartphone e tablet.

Potrete seguire Juventus-Inter anche su Goal, grazie alla nostra diretta testuale. Collegandovi al sito già nelle ore antecedenti il calcio d'inizio troverete statistiche, curiosità e notizie. Poi vi accompagneremo dal fischio d'inizio fino alle formazioni ufficiali.

Pirlo conferma Buffon portiere di Coppa tra i pali, con Danilo e Alex Sandro sugli esterni e la possibile coppia Demiral-de Ligt in mezzo. Bonucci, uscito acciaccato dalla gara contro la Roma, dovrebbe partire dalla panchina così come Chiellini. A centrocampo torna Bentancur dopo la squalifica in campionato, assieme a lui in mezzo ci sarà Rabiot, Cuadrado alzato sulla destra e Bernardeschi a sinistra. In avanti Kulusevski farà coppia con Cristiano Ronaldo. Arthur dà forfait, Morata e Dybala in dubbio. Occhio anche ai diffidati: la Juventus ne ha 10.

Rispetto alla semifinale d'andata, Conte ritrova gli squalificati Lukaku e Hakimi. Il belga farà coppia con Lautaro Martinez in attacco. Sanchez è squalificato, così come Vidal: al posto di quest'ultimo dovrebbe esserci Eriksen, in vantaggio su Gagliardini. A sinistra ballottaggio a tre tra Darmian, Perisic e Young, col primo favorito, mentre non si tocca la difesa.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.