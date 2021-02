Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: gioca Eriksen

Nella Juventus partono dal 1' Bernardeschi e Kulusevski, panchina per Morata. Inter con Darmian e De Vrij, fuori Young.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allo Stadium di Torino si decide la prima finalista della Coppa Italia 2020/2021. In attesa di Atalanta contro Napoli, sono Juventus e Inter a cercare l'accesso all'ultimo atto del torneo dopo il 2-1 della gara d'andata in favore dei bianconeri, ottenuto a San Siro.

Pirlo propone Buffon tra i pali, con la retroguardia composta da Danilo, Demiral, De Ligt ed Alex Sandro. A centrocampo saranno Cuadrado e Bernardeschi gli esterni, mentre in mezzo spazio per Rabiot e Bentancur. Kulusevski con Cristiano Ronaldo, panchina per Morata, non al meglio. Out Arthur.

Conte può contare nuovamente su Hakimi e Lukaku, squalificati nella gara d'andata. Out invece per somma di ammonizioni Vidal ed Alexis Sanchez. Lautaro Martinez regolarmente in attacco, dentro Eriksen con Brozovic, Barella e Darmian. Davanti ad Handanovic giocano Skriniar, De Vrij e Bastoni. Fuori Young.