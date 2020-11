Juventus-Dinamo Kiev dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quinto turno della fase a gironi di Champions League, la Juventus ospita la Dinamo Kiev: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming.

JUVENTUS-DINAMO KIEV: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 2 dicembre 2020

2 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Alla pari del , la Juventus ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. Ora però per i bianconeri il desiderio di chiudere il gruppo G in testa. Di fronte ai bianconeri, per il quinto turno di ci sarà la Dinamo Kiev, superata per 2-0 nel match d'andata.

Tre punti separano la Juventus e il Barcellona capolista: la squadra di Pirlo dovrà battere la Dinamo Kiev e sperare in un passo falso dei blaugrana contro il Ferencvaros, per poi giocarsi la vetta della classifica al Camp Nou nella gara che chiuderà il raggruppamento.

A si presenta una Dinamo Kiev ad un solo punto in classifica alla pari del Ferencvaros, decisa a non abbandonare le gare internazionali e continuare la propria stagione in Europa Legue. Magari riscattando la sconfitta interna firmata Morata della prima giornata.

Si tratta della sesta sfida ufficiale tra Juventus e Dinamo: oltre al 2-0 dell'andata, i bianconeri hanno affrontato gli ucraini nel 1998 e nel 2002. Madama imbattuta contro la formazione di Kiev, in virtà i un 1-1 nel marzo di ventidue anni fa, prima di un 4-1, di un 5-0 e infine di un 2-1 firmato Salas e Zalayeta.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Juventus-Dinamo Kiev: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-DINAMO KIEV

La gara tra Juventus e Dinamo Kiev si giocherà mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 21: appuntamento allo Juventus Stadium di Torino, senza tifosi a causa della pandemia di coronavirus.

Juventus-Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport (canale 251) e Sky Sport (252 del satellite). Non è prevista la trasmissione in chiaro su Mediaset: visibile per tutti Moenchengladbach- .

Il match tra Juventus e Dinamo Kiev sarà disponibile anche in su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc.

In alternativa per seguire la sfida di Champions tra Juventus e Dinamo Kiev si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal troverete la diretta testuale della partita a partire dall'annuncio dei ventidue che scenderanno in campo, fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti che scandiranno il match dello Stadium Juventus-Dinamo Kiev.

Dopo aver riposato contro il , Cristiano Ronaldo torna titolare in Champions, con Morata al suo fianco. Anche Bonucci dovrebbe partire dal 1' con Danilo, De Ligt ed Alex Sandro a completare il reparto difensivo davanti a Szczesny. A centrocampo Kulusevski verso una maglia, dall'altra parte si candida Bernardeschi. Arthur e Rabiot interni. Verso la panchina Bentancur e Dybala.

Verbic sarà l'attaccante centrale del 4-2-3-1 di Lucescu, con Shaparenko, Buyalskyi e De Pena ad agire sulla trequarti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shepelev, Garmash; Shaparenko, Buyalskyi, De Pena; Verbic.