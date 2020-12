Juventus-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali: McKennie titolare

Le formazioni ufficiali di Juve-Dinamo Kiev: McKennie vicino Bentancur, Demiral terzino destro, davanti Morata e Cristiano Ronaldo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-DINAMO KIEV

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Verbic, Rodrigues. All. Lucescu.

L'articolo prosegue qui sotto

La , già col pass per gli ottavi in tasca, ospita la per la quinta giornata dei gironi di .

Altre squadre

Pirlo sposta Demiral sulla corsia destra in difesa, con Bonucci-De Ligt centrali e Alex Sandro a sinistra. In mediana Bentancur e McKennie, larghi Chiesa e Ramsey; in attacco Morata e Cristiano Ronaldo.

Lucescu col tridente offensivo Tsygankov-Verbic-Rodrigues, in mediana redini a Sydorchuk.