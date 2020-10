Juventus-Barcellona dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Super sfida tra Juventus e Barcellona in Champions League: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come guardare l'incontro in tv e streaming.

JUVENTUS-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 28 ottobre 2020

28 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky, Mediaset

Sky, Mediaset Streaming: Sky Go, Mediaset Play, Now TV

Entra nel vivo la della Juventus: dopo il successo esterno ottenuto sul campo della Dinamo Kiev grazie ad una doppietta di Alvaro Morata, i bianconeri ospitano il Barcellona nel match che potrebbe avere un ruolo decisivo nella corsa al primo posto nel girone G.

Anche i blaugrana hanno iniziato con i tre punti in saccoccia, faticando poco contro gli ungheresi del Ferencvaros: 5-1 il risultato finale, nonostante al triplice fischio gli spagnoli avessero concluso con un uomo in meno.

E' stato espulso, infatti, Gerard Piqué che quindi non potrà esserci all'Allianz Stadium: fallo da ultimo uomo punito dall'arbitro con il rigore, valso il momentaneo 3-1 del Ferencvaros.

Si tratta del quattordicesimo confronto in gare ufficiali tra le due squadre: nell'ultimo disputato a , la Juventus ebbe la meglio con un perentorio 3-0 nell'andata dei quarti di finale della massima competizione europea.

L'incrocio più importante, però, del 6 giugno 2015 vide esultare i catalani: 1-3 in finale di Champions League a Berlino, con goal del momentaneo pareggio bianconero siglato proprio da Morata.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Juventus-Barcellona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-BARCELLONA

Juventus-Barcellona si giocherà mercoledì 28 ottobre 2020 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

La sfida tra Juventus e Barcellona sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Appuntamento con lo studio del prepartita di 'Champions League Show' a partire dalle ore 20.

Per questa partita è prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5.

Juventus-Barcellona sarà visibile anche in attraverso Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky e la cui applicazione è scaricabile su smartphone, pc e tablet.

In alternativa si potrà ricorrere a Now TV che permette di assistere ai programmi televisivi dell'emittente satellitare, acquistando uno dei pacchetti disponibili. Streaming disponibile in modalità del tutto gratuita su Mediaset Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà la diretta testuale di Juventus-Barcellona: aggiornamenti costanti a partire dalle curiosità e dalle formazioni che scenderanno in campo, fino al racconto dettagliato in tempo reale delle azioni migliori dell'Allianz Stadium.

Pirlo con il dubbio Ronaldo, ancora alle prese con la positività al Coronavirus: qualora il portoghese dovesse dare forfait toccherebbe ancora a Morata, in coppia con Dybala. Kulusevski e Chiesa sulle corsie esterne, Bentancur e Rabiot titolari a centrocampo con Arthur outsider. Out Alex Sandro per infortunio, a cui si sono aggiunti Chiellini e Bonucci oltre a De Ligt. In difesa toccherà a Demiral e Danilo in mezzo, con Cuadrado e Frabotta larghi.

Koeman ancora senza Ter Stegen: spazio all'ex Neto tra i pali. Al centro della retroguardia sarà Araujo a prendere il posto dello squalificato Piqué. Il grande ex Pjanic partirà dalla panchina: Busquets in tandem con De Jong sulla linea mediana, dietro a Trincao, Pedri (in sostituzione dell'infortunato Coutinho) e Ansu Fati che agiranno a supporto di Messi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi. All. Koeman