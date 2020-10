DIRETTA: Juventus-Barcellona LIVE! Prepartita e formazioni

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BARCELLONA:

Pirlo non potrà contare su Cristiano Ronaldo, poiché risulta ancora positivo al Covid-19: tocca quindi ancora a Morata, in coppia con Dybala. Kulusevski e Chiesa agiranno sulle corsie esterne, Bentancur e Rabiot titolari a centrocampo con Arthur outsider. Out Alex Sandro per infortunio, oltre a Chiellini e de Ligt. Convocato Bonucci, che stringerà i denti, al suo fianco Demiral con Cuadrado e Danilo terzini.

Koeman ancora senza Ter Stegen: spazio a Neto tra i pali. Al centro della retroguardia sarà Araujo a prendere il posto dello squalificato Piqué. Il grande ex Pjanic si gioca il posto con Busquets per giocare in tandem con De Jong sulla linea mediana, dietro a Dembelè, Messi e Ansu Fati che agiranno a supporto di Griezmann. Coutinho indisponibile.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembele, Messi, Ansu Fati; Griezmann. All. Koeman