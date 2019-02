Juventus, Allegri: "Dybala titolare con l'Atletico Madrid"

Massimiliano Allegri annuncia l'utilizzo di Dybala contro l'Atletico Madrid: "Giocherà dal primo minuto. Khedira rimasto a Torino per accertamenti".

Il momento tanto atteso sta per arrivare. Mercoledì, alle 21, la Juventus comincia la vera e propria strada per il grande sogno. Nell'infuocato Wanda Metropolitano di Madrid, Madama sfida l'Atletico di Simeone per l'andata degli ottavi di Champions League. Tutto il mondo bianconero e non, incollati davanti allo schermo.

Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo e le due finali perse contro lo stesso CR7 e il Barcellona, la Juventus spera di poter finalmente sollevare al cielo europeo la Champions League. Di fronte però c'è un Atletico più che mai deciso a dimenticare anch'essa due delusioni all'ultimo atto. Che quest'anno si giocherà proprio nell'impianto madrileno.

Al Wanda Metropolitano, Allegri ha parlato in conferenza stampa: assente a causa di un'aritmia atriale Khedira, grosse novità su Dybala.

" Khedira non è convocato, è rimasto a Torino per accertamenti e seguirà il comunicato della società. Dybala giocherà dal primo minuto. È un ottavo di finale come tutti quelli che abbiamo affrontato finora, la Champions è sempre stata un nostro obiettivo. Stiamo entrando nella fase più importante della stagione, dove ci giochiamo un ottavo di finale e parte del campionato".

Uno dei punti di forza degli spagnoli è sicuramente la solidità difensiva, da diverse stagioni ormai.

"L'Atletico fa della compattezza un blocco granitico importante in fase difensiva, sfrutta benissimo le palle inattive. Simeone sta facendo lavorare la squadra sempre allo stesso modo, ha umiltà e grande rispetto dell'avversario, caratteristiche con cui ha ottenuto grandi risultati. Inoltre sono migliorati nella fase offensiva. Tutti i complimenti a lui".

Con un Cristiano Ronaldo in più, la Champions League appare un po' meno lontana rispetto a qualche anno fa.

"La Champions è un obiettivo, per vincere bisogna lavorare bene sul campo, ma non è un obbligo. Si determina con episodi a favore o contro. Avere Ronaldo è un vantaggio, negli ultimi dieci anni i capocannonieri sono stati lui o Messi. Ma la squadra deve fare la prestazione e le cose non sono direttamente proporzionali. Hai Ronaldo e hai più possibilità di vincere perché hai il migliore al mondo ".

I bianconeri ritroveranno da avversario Morata, protagonista a Torino tra il 2014 e il 2016.

"I limiti di Alvaro non li conosco perché l'ho avuto da ragazzo. Morata è un giocatore più da partite secche e lo dimostrano i suoi goal, nella continuità ha dimostrato un lato debole ".

Nonostante sarà titolare, Allegri non risparmia una piccola tirata d'orecchie a Dybala.