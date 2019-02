Juventus, problemi al cuore per Khedira: riscontrata "un’aritmia atriale"

Sami Khedira non convocato per Atletico Madrid-Juventus causa problemi cardiaci, il club bianconero: "Accertamenti per un'aritmia atriale".

Juventus in ansia per Sami Khedira . Problemi cardiaci per il centrocampista tedesco, non convocato per l'ottavo d'andata di Champions League contro l' Atletico Madrid .

Dopo l'annuncio di Allegri in conferenza stampa , il club bianconero ha reso nota la diagnosi che comporta ulteriori approfondimenti clinici utili a capire il reale problema che ha interessato Khedira.

"Sami Khedira che è rimasto a Torino per degli accertamenti medici, dai quali è emersa l’opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico e eventuale trattamento di un’aritmia atriale comparsa nella giornata odierna".

Una brutta tegola per Allegri, ma soprattutto una spiacevole notizia per il calciatore costretto ai box da un problema che ci si augura possa essere presto risolvibile. Per il momento, Khedira salta Atletico-Juventus.