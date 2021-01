Juventus, ecco Aké: visite mediche terminate per il talento francese

Marley Aké sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Il talento francese si è sottoposto in mattinata alle visite mediche al J|Medical.

Per l’ufficialità di rito bisognerà attendere ancora quale ora, ma ormai non ci sono più dubbi: Marley Aké sarà un nuovo giocatore della .

Il talento francese, che arriva dall’Olympique , nel corso della mattinata di mercoledì si è diretto al J|Medical dove si è sottoposto alle visite mediche che precederanno la firma sui contratti.

#Juventus: Marley #Aké è arrivato al J|Medical // Aké has arrived at J|Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/8yxFSof4vN — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 27, 2021

L’esterno offensivo transalpino arriva in bianconero nell’ambito di uno scambio che ha visto Tongya fare il percorso inverso e almeno inizialmente potrebbe essere aggregato alla formazione Under 23 guidata da Lamberto Zauli.

Classe 2001, nel corso di questa stagione, con l’OM ha totalizzato 9 presenze in (137 i minuti in campo) più 4 in (per un totale di 35’).