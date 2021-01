Chi è Marley Aké, l'ultimo giovane colpo della Juventus

Esterno di ruolo e destro di piede, Aké preferisce giocare sulla sinistra per accentrarsi e cercare la porta. Quest'anno 9 presenze in Ligue 1.

Operazione a sorpresa della che chiude uno scambio di giovani col . In bianconero arriva Marley Aké, profilo di prospettiva che inizialmente dovrebbe aggregarci all'Under 23 di Lamberto Zauli.

Classe 2001, Akè in questa stagione ha collezionato 9 presenze in col Marsiglia di Villas Boas giocando un totale di 137 minuti.

BOCCIATURA AL MONTPELLIER, RINASCITA COL MARSIGLIA

Esterno di ruolo, nonostante sia destro di piede Aké preferisce giocare come ala sinistra per accentrarsi cercando la conclusione a rete o l'assist per i compagni. Abile nello stretto, le sue qualità migliori sono il dribbling e la progressione in campo aperto. Oltre a un discreto fiuto per il goal.

Nella scorsa stagione infatti Aké, che militava nella squadra B del Marsiglia in National 2 (quarta categoria francese), ha segnato per cinque partite di fila realizzando addirittura una tripletta contro l'Endoume.

Akè aveva iniziato a giocare a , prima di essere scartato e trovare il rilancio con l'AS Béziers e del trasferimento al Marsiglia.

"Sono felice, è il risultato di molti sacrifici e lavoro. Ricordo quando vedevo le partite al Velodrome con mio padre e mio zio, non avrei mai immaginato di poter giocare lì un giorno“.

DOVE PUO' GIOCARE AKE NELLA JUVE

Adesso ecco la chiamata della Juventus. Una grande occasione per un talento che non ha ancora mostrato appieno tutto il suo potenziale. Tatticamente il vestito perfetto per le caratteristiche di Aké sembra il 4-3-3, ma può fare molto bene anche in un 4-2-3-1.

Toccherà alla Juventus, insomma, trovare il modo di farlo rendere al meglio. Prima con l'Under 23 e poi chissà...