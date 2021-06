Italia-Svizzera dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia ospita la Svizzera all'Olimpico nella seconda partita di Euro 2020: tutte le informazioni sulla partita e dove seguirla in tv e streaming.

ITALIA-SVIZZERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

21.00 Canale tv: Rai 1 (1 e 501 HD digitale), Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale), Sky Sport Football (203 satellite) e Sky Sport (251 satellite)

Rai 1 (1 e 501 HD digitale), Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale), Sky Sport Football (203 satellite) e Sky Sport (251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

Dopo la travolgente vittoria all'esordio contro la Turchia, l'Italia affronta la Svizzera nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020, in una sfida valida per il girone A, che vede anche la presenza del Galles.

Gli azzurri si sono assicurati il primo posto dopo la prima giornata grazie alla roboante vittoria per 3-0 all'Olimpico di Roma, con le reti di Immobile, Insigne e l'autogoal di Demiral che hanno permesso a Roberto Mancini di partire con il piede giusto.

La seconda partita è contro la Svizzera, avversario insidioso oltre che 'vicina di casa' dell'Italia per ovvie questioni geografiche. Le due squadre non si affrontano dal 2010, uno 0-0 in amichevole. Si rivedranno anche nel giirone di qualificazione a Qatar 2021 nei prossimi mesi.

Nella prima gara dell'Europeo l'Italia ha anche battuto un piccolo record, segnando per la prima volta tre goal in una partita nella propria storia agli Europei. In passato non era mai successo. La Svizzera invece è stata fermata sull'1-1 dal Galles.

Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Italia-Svizzera: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming .

ORARIO ITALIA-SVIZZERA

Italia-Svizzera sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 (disponibile anche al 501 del digitale terrestre in HD). Per chi è in possesso di un abbonamento a Sky, la partita sarà anche sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Come per tutte le altre gare degli azzurri, la coppia di telecronisti della Rai sarà formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Su Sky saranno invece Fabio Caressa e Beppe Bergomi a raccontare il match.

Italia-Svizzera sarà visibile anche in diretta streaming e saranno tre le opzoni. La partita sarà disponibile gratuitamente per tutti su Rai Play, mentre gli abbonati Sky avranno anche l'opzione Sky Go. Sarà sufficiente scaricare l'app su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia su iOS e Android, oppure attraverso browser su pc e notebook.

In più ci sarà l'opzione di NOW: previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti si potrà assistere a tutte le gare di Euro 2020, compresa Italia-Svizzera.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SVIZZERA

Potrete seguire anche su attraverso la nostra Sin dalla mattina troverete tutte le informazioni sulla partita, con statistiche e curiosità, poi la cronaca live vi accompagnerà minuto per minuto dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Classico 4-3-3 per Mancini che non potrà disporre di Florenzi sulla fascia destra, a causa di una contrattura al polpaccio. Al suo posto dovrebbe giocare Di Lorenzo. Resto dell'undici probabilmente confermato, con Spinazzola a sinistra in difesa, Locatelli mezzala mancina aspettando il rientro di Verratti a pieno regime e Berardi nel tridente con Immobile e Insigne.

L'ex Lazio Petkovic si affiderà al suo abituale 3-4-2-1, con Seferovic riferimento offensivo supportato dalla velocità di Shaqiri e di Embolo. Freuler affianca Xhaka a centrocampo con Zakaria pronto dalla panchina, Mbabu a destra e Rodriguez insediato da Zuber a sinistra. In difesa Schär verso la conferma con Akanji ed Elvedi ai suoi lati. Sommer in porta.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic.