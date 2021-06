Prima vittoria, primo record: 3 goal dell'Italia in una gara degli Europei, non era mai successo

L'Italia ha trafitto la Turchia con un secco 0-3: per la prima volta nella storia degli Europei, gli azzurri hanno segnato più di 2 reti in un match.

L'Italia chiamò. E gli azzurri risposero, alla grande per giunta. Non poteva esserci un esordio migliore per la Nazionale ad Euro 2020: Turchia completamente in balia dei ragazzi di Roberto Mancini, annichilita oltre le più rosee previsioni e copia bruttissima della squadra che in tempi non sospetti aveva fermato niente di meno la Francia di Pogba e Mbappé.

Ma oltre alla vittoria c'è molto di più, ossia il bel gioco e l'esuberanza propria di chi crede ciecamente nelle sue qualità: un surplus che in Europa spesso paga, in netta controtendenza con quella che è la nostra storia, fatta di arroccamenti e catenacci come la tradizione insegna.

L'eccezionalità di questo successo sta in un dato riportato da 'Opta': per la prima volta nella storia degli Europei, l'Italia è riuscita a segnare tre reti in una singola partita, centrando l'obiettivo al 39° tentativo. Sembra impossibile soltanto a pensarlo, eppure è così.

Tre goal che, diciamocela tutta, avrebbero potuto essere tranquillamente di più se solo la mira negli ultimi metri fosse stata più precisa. Nessuna negatività celata, sia chiaro, ma piuttosto la consapevolezza di poter ammirare finalmente una squadra più 'europea' e in linea con i canoni moderni di sana spregiudicatezza e pura qualità.

D'altronde Mancini lo aveva dichiarato chiaramente nella conferenza stampa della vigilia: giocare e divertirsi, il risultato sarà poi una logica conseguenza. Anche stavolta il ct ha avuto ragione e i numeri sono dalla sua parte: 28esima gara consecutiva senza sconfitte, difesa sempre più solida e impenetrabile.

Sì, la difesa rocciosa, forse la caratteristica più 'italiana' di tutte di una squadra che sembra essersi scrollata di dosso l'etichetta di 'catenaccio e contropiede' affibbiatale all'estero forse con eccessiva nonchalance, distrutta a suon di tocchi di prima e verticalizzazioni fulminee.

Una mentalità positiva che non può che soddisfare i tifosi, primi e unici destinatari dello spettacolo offerto sul campo di gioco: agli occhi di quei privilegiati che hanno avuto modo di seguire da vicino le gesta azzurre all'Olimpico, il costo del biglietto sarà improvvisamente apparso un'inezia. Merito di un gruppo che sta traslando alla perfezione, in partita, le idee 'rivoluzionarie' del ct: l'obiettivo è cambiare la storia, e un primo piccolo passo è già stato fatto.