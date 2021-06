Dopo il successo contro la Turchia, sulla strada della Nazionale azzurra c'è la Svizzera: Locatelli e Berardi ancora titolari, Chiesa fuori.

L'Italia guida il proprio girone, decisa ad ottenere la qualificazione al prossimo turno il prima possibile. Di fronte agli azzurri, carichi dopo il netto successo contro la Turchia, c'è la Svizzera di una vecchia conoscenza come Petkovic.

Se l'Italia ha superato la Turchia per 3-0, la Svizzera non è andata oltre il pareggio contro il Galles. Per gli elvetici la gara contro gli azzurri è già decisiva, considerando l'altra gara del gruppo A che potrebbe rendere ardua la qualificazione agli ottavi.

Mancini punterà nuovamente sul 4-3-3, con Insigne, Immobile e Belotti confermati in avanti e Belotti in panchina. A centrocampo Jorginho, Barella e Locatelli sono in vantaggio sul recuperato Verratti, che potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo momento.

Il grande dubbio è quello difensivo: Di Lorenzo è in leggero vantaggio su Toloi per sostituire l'infortunato Florenzi. Spera in un posto da titolare anche Chiesa, che dovrebbe però essere nuovamente l'arma principale del secondo tempo.

Petkovic propone Seferovic come prima punta, supportato da Embolo e Shaqiri. Rodriguez e Mbabu esterni di centrocampo, Xhaka e l'atalantino Freuler in mezzo.

Per il resto Sommer difenderà la porta della Svizzera, mentre Elvedi, Schar ed Akanji comporrano la retroguardia.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic.