Italia-Repubblica Ceca dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultima partita amichevole per la Nazionale in vista degli Europei: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Italia-Repubblica Ceca

Data: 4 giugno 2021

Orario: 20.45

Canale tv: Rai Uno

Streaming: Rai Play

Surclassato San Marino in amichevole, l'Italia affronta l'ultima gara prima degli Europei. La sfida sale di livello, di fronte azzurri la Repubblica Ceca, anch'essa impegnata nel torneo continentale itinerante che prenderà il via il prossimo 11 giugno.

Ad inugurare gli Europei ci sarà proprio l'Italia, che sfiderà la Turchia all'Olimpico davanti al 25% (almeno) della capienza. La Repubblica Ceca invece inizierà il suo percorso lunedì 14 sfidando la Scozia, per poi vedersela con Croazia ed Inghilterra.

L'Italia affronta la Repubblica Ceca in amichevole con i 26 effettivi che prenderanno parte agli Europei dopo i tagli della lista iniziale, con Kean e Cragno esclusi tra gli altri, e gli ultimi due posti eliminati per il gruppo finale che punterà la conquista del torneo 53 anni dopo l'ultima volta.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Repubblica Ceca dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

La sfida amichevole tra Italia e Repubblica Ceca si giocherà venerdì 4 giugno 2021 alle ore 20:45. Match in programma al Dall'Ara di Bologna, con una percentuale di tifosi presenti.

Italia-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai, come tutte le partite della nostra Nazionale, e precisamente sul canale Rai 1, subito dopo l'edizione serale del TG1.

Lo streaming di Italia-Repubblica Ceca sarà disponibile in modalità del tutto gratuita su: basterà collegarsi al sito dal proprio computer e inserire le credenziali d'accesso, oppure scaricare l'applicazione dedicata su smartphone e tablet.Potrete seguire la diretta testuale di Italia-Repubblica Ceca su Goal, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale e le azioni minuto per minuto. Già dalla mattina potrete seguire tutte le notizie sulla partita, con probabili formazioni e quant'altro.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kudela, Celutska, Boril; Holes, Soucek; Provod, Darida, Jankto; Vydra.