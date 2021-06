Italia-Austria dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Scoglio Austria per l'Italia agli ottavi di finale di Euro 2020: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

Euro 2020 è giunto alla sua fase più 'calda' e colma di emozioni, quella ad eliminazione diretta: l'Italia è una delle protagoniste più attese agli ottavi di finale, dove affronterà la mina vagante Austria.

Gli azzurri hanno vinto agevolmente il gruppo A chiudendo a punteggio pieno con sette goal fatti e nessuno subito, finendo davanti a Galles, Svizzera e Turchia. Un avvio da sogno per i ragazzi di Mancini, trascinati dal pubblico dell'Olimpico di Roma in queste prime uscite.

Gli austriaci, invece, hanno conquistato la qualificazione grazie al secondo posto nel girone C alle spalle dell'Olanda: decisiva la vittoria alla terza giornata nello scontro diretto contro l'Ucraina, superata con una rete di Baumgartner nella prima frazione.

L'Austria è la terza nazionale più affrontata dall'Italia nella sua storia (37 volte), dietro a Francia (39) e Svizzera (59): 17 i successi azzurri, di fronte ad 8 pareggi e 12 vittorie austriache.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Italia-Austria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

Italia-Austria si disputerà sabato 26 giugno 2021 allo stadio di Wembley a Londra, in Inghilterra. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

La sfida tra Italia e Austria sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre).

Sarà possibile seguirla anche in chiaro su Rai 1: collegamento con lo stadio a partire dalle 20.30, subito dopo il termine dell'edizione serale del TG1.

La diretta streaming di Italia-Austria sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, tramite l'applicazione dedicata e fruibile su pc, smartphone e tablet. Su NOW, invece, si potrà avviare la visione dell'evento previo acquisto di uno dei pacchetti offerti.

L'alternativa, del tutto gratuita, è RaiPlay: basterà registrarsi per accedere alla visione dei vari contenuti.

Qui sul nostro sito potrete seguire Italia-Austria attraverso la diretta testuale col racconto delle azioni salienti: appuntamento fin dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio con l'annuncio delle formazioni ufficiali scelte dai due commissari tecnici.

Mancini torna ad affidarsi alla formazione tipo dopo il turnover andato in scena contro il Galles: al centro dell'attacco si rivede Immobile, Barella e uno tra Verratti e Locatelli ai lati di Jorginho. Chiellini e Florenzi non al meglio: spazio per Acerbi (in vantaggio su Bastoni) e Di Lorenzo.

Foda verso la conferma dell'undici che ha destato un'ottima impressione contro l'Ucraina: Baumgartner e Sabitzer a supporto di Arnautovic in avanti. Alaba guida la difesa con la fascia da capitano al braccio. Dubbio Hinteregger, ma dovrebbe farcela. Out Lazaro.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grlillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.