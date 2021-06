Probabili formazioni Italia-Austria: Verratti titolare

La Nazionale azzurra affronta l'Austria negli ottavi di Euro2020: Acerbi e Spinazzola dal 1', dall'altra parte Arnautovic e Alaba.

Turchia, Svizzera, Galles. Tre vittorie su tre, sette goal fatti, zero subiti. Primo posto nel girone A per la Nazionale azzurra, qualificatasi agli ottavi di finale di Euro2020 con l'intenzione di non fermarsi, di stupire e provare a dimenticare gli ultimi difficili anni tra Europei e Mondiali.

Per gli ottavi, di fronte alla Nazionale azzurra c'è l'Austria di Foda, altalentante nei gironi ma comunque seconda in un gruppo che comprendeva anche Olanda, Ucraina e Macedonia del Nord.

Da molti data come possibile sorpresa prima del torneo, la compagine biancorossa ha in parte rispettato questo pronostico.

Nell'Italia, Mancini sembra intenzionato a riproporre Insigne e Berardi come esterni d'attacco, lasciando Immobile prima punta. In panchina Chiesa e Belotti, pronti a subentrare a gara in corso.

Il grande dubbio riguarda il centrocampo, ma l'eroe del secondo match, Locatelli, dovrebbe partire in panchina con Verratti, Jorginho e Barella titolari. Donnarumma in porta, difeso da Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Spinazzola. Chiellini in dubbio.

Nell'Austria dovrebbe esserci la conferma di Arnautovic, supportato da Sabitzer e Baumgartner. Schlager e Laimer a centrocampo insieme a Grlillitsch, mentre Bachmann giocherà tra i pali. Retroguardia composta da Lainer, Dragovic, Hinteregger e capitan Alaba.

Chi passa il turno sfiderà nei quarti la vincente tra Portogallo e Belgio: se l'Italia dovesse andare avanti, avrà per le mani una delle favorite per la vittoria finale, insieme alla vincente tra Inghilterra e Germania, Olanda e Francia.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grlillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Foda.