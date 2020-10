Inter-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter e Milan si affrontano nel derby della 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 17 ottobre 2020

17 ottobre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il campionato di riparte con il derby di MIlano tra Inter e Milan nella quarta giornata: sfida al vertice tra due squadre con grandi ambizioni. Da una parte la squadra di Pioli, capolista con tre vittorie in altrettante partite e reduce da un finale di stagione super nella passata stagione. Dall'altra i nerazzurri frenati sul pari dalla nell'ultimo turno dopo le prime due vittorie contro e .

Una prima parte di campionato che ha evidenziato l'enorme potenziale offensivo della squadra di Conte, che ha però palesato qualche problema nella fase di non possesso con sei reti subite in totale.

I padroni di casa saranno spinti ovviamente dalla super coppia offensiva Lautaro-Lukaku, già capocannonieri della squadra con tre reti a testa. Nelle fila rossonere Ibrahimovic e Leao hanno iniziato invece con due reti a testa: il centravanti svedese ha messo alle spalle il coronavirus ed è pronto per il grande appuntamento da ex.

Il bilancio dei derby è nettamente a favore dell'Inter, che ha vinto le ultime quattro sfide e nell'ultimo periodo guida con cinque successi negli ultimi dieci. L'ultima vittoria rossonera risale addirittura al gennaio 2016, quando a guidare l'attacco del Diavolo erano Bacca e Niang. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO INTER-MILAN

Inter-Milan si giocherà nel pomeriggio di sabato 17 ottobre 2020 nel teatro dello Stadio 'Meazza' in San Siro a Milano. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:00.

Il derby Inter-Milan andrà in onda in diretta su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Tutti i clienti Sky potranno seguire Inter-Milan anche in diretta tramite la piattaforma Sky Go: la partita potrà essere vista sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma.

Il big match della quarta giornata potrà essere seguito anche in streaming su Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Inter-Milan anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi sul portale, avranno tutti gli aggiornamenti minuto per minuto della partita, con i goal e tutti gli eventi dal fischio d'inizio alla fine.

Conte deve fare a meno di ben sette giocatori tra coronavirus e infortuni: davanti intoccabile la coppia offensiva Lukaku-Lautaro Martinez, conferma per Perisic sulla sinistra al posto di Young, lanciatissimo Hakimi sulla destra. A centrocampo le chiavi della regia sono affidate a Brozovic, che sarà affiancato da Barella e Vidal. Meno chance per Eriksen. In difesa Kolarov ancora utilizzato da terzo centrale.

Pioli non recupera Rebic dal problema al gomito e schiera Brahim Diaz sulla sinistra, mentre Saelemakers è in vantaggio su Castillejo per una maglia da titolare a destra. Ibrahimovic torna tra i titolari dopo aver superato il Covid-19: alle sue spalle l'ispiratissimo Calhanoglu. Kessié e Bennacer partono ancora in mediana, anche se Tonali scalpita. In difesa si rivede Romagnoli dopo il lungo stop: prende posto accanto a Kjaer al posto di Gabbia.

INTER (3-5-2-): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku. Lautaro Martinez

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic