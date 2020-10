Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Leao e Perisic dal 1'

Nell'Inter spazio a Brozovic e Vidal titolari, in campo anche D'Ambrosio. Milan con Bennacer e Kjaer, Romagnoli nuovamente in campo.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic

E' finalmente arrivato il momento del Derby. e a confronto per la stracittadina dei Milano: i nerazzurri possono superare i rossoneri in classifica in caso di successo, mentre per la squadra di Pioli c'è l'eventualitù di un +5 nella graduatoria grazie ai tre punti.

L'Inter sceglie ancora una volta Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, con Perisic ed Hakimi sulle due fasce di centrocampo. Sulla trequarti Barella, in mezzo Brozovic e Vidal, mentre davanti ad Handanovic giocheranno D'Ambrosi, De Vrij e Kolarov. Out per coronavirus Young e Skriniar, mentre Sanchez è finito k.o negli ultimi giorni.

Il Milan risponde con il 4-2-3-1 in cui Ibrahimovic, guarito dal coronavirus, sarà la prima punta, supportato da Calhanoglu, Saelemaekers e Leao. In mezzo ci sono Kessiè e Bennacer, con Theo Hernandez e Calabria esterni. In difesa c'è il ritorno di capitan Romagnoli al fianco di Kjaer e davanti a Donnarumma.