DIRETTA: Inter-Milan LIVE! Prepartita e formazioni

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

L' si presenta alla stracittadina con una rosa rimaneggiata dall'emergenza Coronavirus e dagli infortuni. Conte dovrà complessivamente fare a meno di 7 uomini: Gagliardini, Young, Skriniar, Nainggolan e il portiere di riserva Radu sono risultati positivi al Covid-19, Bastoni invece non lo è più ma non c'erano i tempi tecnici per ottenere l'o.k. a scendere in campo. A loro si aggiungono l'infortunato Vecino e lo squalificato Sensi. Davanti giocherà ancora la coppia Lukaku-Lautaro Martínez, con Alexis Sánchez, acciaccato dagli impegni in Nazionale, arruolabile per la panchina. Alle loro spalle dovrebbe restare ancora fuori il danese Eriksen, cui il tecnico salentino dovrebbe preferire Vidal, che agirà da mezzala in coppia con Barella. Brozovic sarà il playmaker, mentre Hakimi e Perisic presidieranno le due fasce laterali. In difesa, davanti a capitan Handanovic, saranno D'Ambrosio e Kolarov ad affiancare De Vrij.

Meno problemi per il , con Pioli che ha recuperato Ibrahimovic dopo la positività al Covid-19, pur avendo indisponibili a causa del virus Leo Duarte e il giovane Gabbia. In porta giocherà Gianluigi Donnarumma, con Kjaer e Romagnoli coppia centrale e Calabria e Theo Hernández terzini. In mediana Kessié affiancherà il regista Bennacer. Davanti tornerà dal 1' il campione svedese come centravanti, mentre alle sue spalle il giovane belga Saelemaekers dovrebbe affiancare Castillejo e Calhanoglu sulla trequarti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; R. Lukaku, Lautaro Martínez.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic