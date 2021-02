Inter-Juventus, le pagelle: Bastoni flop, Cristiano Ronaldo da urlo

Male Handanovic, Young e Brozovic nell'Inter, si salva Barella. Tra i bianconeri ottima prova di Cuadrado e Demiral.

LE PAGELLE DI INTER-JUVENTUS:

HANDANOVIC 5 - Pesa, eccome, la frittata – a pari merito – combinata con Bastoni. Un errore di comunicazione che, da un portiere della sua esperienza, non ti aspetti. Affatto.

SKRINIAR 6 - Ci prova di testa, dopodiché fa ampiamente il suo tenendo a bada gli attaccanti bianconeri.

DE VRIJ 6.5 - Fa sentire la fisicità, elevandosi anche per classe e carattere.

BASTONI 5 - Nel secondo lampo bianconero la commette grossa. Un errore concettuale che, inevitabilmente, rovina la serata ai nerazzurri. (86’ PINAMONTI SV)

DARMIAN 5.5 - Rispetta alla lettera il piano gara, non avventurandosi in dinamiche pericolose. Ma quanto pesa il potenziale 2-2 fallito.

BARELLA 7 - Consueto campione di generosità, pennella il cross del momentaneo 1-0. Non è un caso, inoltre, che abbia preso parte a tutti i tre goal segnati dall’Inter contro la Juve nell’annata corrente.

BROZOVIC 5.5 - Rispetto al derby d’Italia versione campionato, poche geometrie e poche idee. (86’ SENSI SV).

VIDAL 6 - Diffidato, ammonito, salterà il secondo round. Uno smacco non da poco per uno come lui che, questa partita, la sente e non poco. Per il resto, un bel lancio e garra al potere . (72’ ERIKSEN SV)

YOUNG 5 - Ingenuo su Cuadrado e, in generale, non vive una grande serata. Timido, timidissimo, in fase di spinta. (66’ PERISIC 6 – Fa meglio, e ci vuole poco, del predecessore).

LAUTARO MARTINEZ 6.5 - Il Toro non tradisce. Alle prese con la freschissima gioia legata alla nascita della figlia Nina, con un movimento dei suoi fulmina De Ligt. Dopodiché, sostanzialmente, non gli arrivano più palloni giocabili.

SANCHEZ 6 - Crea i presupposti dell1-1, ma con il trascorrere dei minuti la sua manovra cala di intensità e lucidità. Dal nulla, nella ripresa, Bentancur gli regala una palla d’oro ma che Demiral disinnesca sapientemente. Il giallo nel finale non gli consentirà di presenziare allo Stadium.

BUFFON 6 – Mister 43 primavere, e 1100 presenze, non brilla per reattività in occasione del guizzo di Lautaro. Si riscatta su Sanchez giocandosi la carta esperienza.

CUADRADO 6.5 – Meno veemente di altre circostanze, fa il suo senza sbavature.

DEMIRAL 7 - Un po’ troppo e gratuitamente irruento, si esalta nel duello corpo a corpo. Salva un goal fatto.

DE LIGT 6 – Si fa bruciare da Lautaro, successivamente gli prende le misure ma a fatica.

ALEX SANDRO 5: Sbaglia tutto ciò che può sbagliare, mettendo in mostra una condizione atletica approssimativa.

MCKENNIE 6 - Più sostanza che qualità, ed è proprio ciò che vuole Pirlo. (90’ CHIELLINI SV)

BENTANCUR 5.5: Qualche possesso forzato a sporcare una gara ordinata. (76’ ARTHUR 6 - Dà riferimenti e serenità)

RABIOT 6 - Buona visione e qualche giocata distinta qua e là.

BERNARDESCHI 6.5 - Alle prese con l’ennesima grande chance stagionale, ci mette voglia e generosità. (69’ DANILO 6 – Ingresso concentrato e volitivo).

KULUSEVSKI 6 - Ormai in versione seconda punta stabile, si accende a intermittenza preoccupandosi soprattutto dei movimenti di Brozovic. I margini di miglioramento, comunque, non mancano. (90’ CHIESA SV)

RONALDO 7.5 – Beh, ci sarà un motivo se è il giocatore dei top 5 campionati europei 2020-21 ad aver realizzato più doppiette in tutte le competizioni. Chirurgico. (76’ MORATA SV)