Inter-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter sfida in casa la Fiorentina nella 35ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 22 luglio 2020

22 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L' Inter di Antonio Conte si gioca le sue ultime cartucce nella lotta Scudetto ospitando in casa la Fiorentina di Beppe Iachini, matematicamente salva dopo la vittoria contro il Torino. I nerazzurri sono attualmente secondi, a quota 72 punti, frutto di 21 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, con un ritardo di 5 lunghezze sui rivali della prima del posticipo fra i bianconeri e la

I viola occupano invece l'11ª posizione in classifica assieme al , con 42 punti e un cammino di 10 successi, 12 pareggi e 12 sconfitte. È netto il dominio statistico dell'Inter negli 81 precedenti fra le due formazioni in giocatisi in casa dei meneghini: 48 i successi, a fronte di 18 pareggi e 15 affermazioni dei toscani.

Gli ultimi 3 incroci al Meazza fra Inter e Fiorentina si sono conclusi tutti con un successo dei padroni di casa. Per trovare una vittoria in trasferta dei gigliati sul campo dell'Inter occorre tornare al 27 settembre 2015, quando la squadra di Paulo Sousa travolse 4-1 fuoricasa quella di Mancini (goal di Ilicic e tripletta di Kalinic).

Altre squadre

Due vittorie e due pareggi, fra cui il più recente nel confronto con la Roma, per l'Inter nelle ultime 4 giornate, mentre la Fiorentina ha ottenuto 2 pareggi e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare affrontate.

Con un bottino di 21 goal all'attivo, il centravanti belga Romelu Lukaku è il miglior realizzatore dell'Inter in campionato, Federico Chiesa è invece il giocatore più prolifico dei viola con 7 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO INTER-FIORENTINA

Inter-Fiorentina si giocherà la sera di mercoledì 22 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il calcio d'inizio della partita, che sarà la 164ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.45.

La sfida Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire Inter-Fiorentina in diretta attraverso Sky Go. La partita sarà infatti visibile sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito della piattaforma.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con Goal avrete la possibilità di seguire Inter-Fiorentina anche in diretta testuale. Sul sito troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Conte potrebbe rilanciare in attacco Lukaku in coppia con Lautaro Martínez, facendo rifiatare Sánchez. A centrocampo, invece, va verso la conferma il quintetto di interpreti visto all'opera contro la : Candreva e Young sulle due fasce, Brozovic in cabina di regia e Barella e Gagliardini mezzali. Dovrebbe stare ancora fuori per scelta tecnica Eriksen, eventualmente utile a partita in corso. In difesa, davanti ad Handanovic, Skriniar e Bastoni affiancheranno l'olandese De Vrij.

Iachini ritrova Dalbert dopo i problemi fisici accusati dal brasiliano e avrà il solo Benassi ai box per l'infortunio. Il tecnico marchigiano potrebbe riproporre il 3-5-2 con Chiesa sulla destra a tutta fascia e Ribery in prima linea assieme a Cutrone, quest'ultimo favorito su Kouamé per una questione di turnover. A sinistra tornerebbe Dalbert o Igor se l'ex della sfida partisse dalla panchina. Il cileno Pulgar agirebbe da playmaker, con Ghezzal e Castrovilli nel ruolo di mezzali al suo fianco. In porta Terracciano insidia il convalescente Dragowski, mentre Milenkovic, capitan Pezzella e Caceres comporranno la linea difensiva.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; R. Lukaku, Lautaro Martínez.

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.