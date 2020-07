Serie A, 34ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

L'Atalanta non va oltre il pari sul campo di un Verona solido e rallenta la propria corsa verso la vetta: Pessina risponde al vantaggio di Zapata.

Si ferma a la rincorsa dell' sulla : primo tempo molto equilibrato con la squadra di Gasperini in pressione offensiva ma bloccata dalla perfetta fase difensiva scaligera. Nella ripresa Zapata sblocca il match approfittando del clamoroso svarione di Gunter, ma il vantaggio ospite dura soltanto pochi minuti. Sugli sviluppi di un calcio piazzato Gollini respinge centralmente una prima conclusione ravvicinata, ma Pessina è il più veloce a ribadire in rete. Nel finale la gara si apre con tante occasioni da entrambe le parti, ma la Dea non riesce a trovare la zampata decisiva.

IL TABELLINO

VERONA-ATALANTA 1-1

Marcatori: 50' Zapata, 59' Pessina

Altre squadre

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter (82' Lovato), Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic (73' Dimarco); Pessina, Zaccagni (46' Borini); Salcedo (73' Di Carmine). All. Juric.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (69' Caldara), Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler (77' De Roon), Gosens (69' Castagne); Malinovskyi (77' Muriel), Gomez; Zapata. All. Gasperini.

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Amrabat, Hateboer, Pessina, Toloi

Espulsi: nessuno