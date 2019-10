Inter, Lukaku e Brozovic di ritorno: da lunedì ad Appiano

Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic torneranno in anticipo in Italia dopo le fatiche con le rispettive nazionali: sorride l'Inter.

L' si appresta a riabbracciare in anticipo due pilastri del gioco di Antonio Conte: sia Marcelo Brozovic che Romelu Lukaku torneranno in nelle prossime ore dopo aver giocato una gara di qualificazione ad rispettivamente con e .

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il ct belga Roberto Martinez risparmierà all'attaccante la trasferta in Kazakistan, ormai inutile ai fini della qualificazione che i 'Diavoli Rossi' hanno già ottenuto con tre turni d'anticipo. Lukaku - reduce da alcuni acciacchi fisici - rimarrà a Bruxelles in questo weekend per poi ripartire alla volta di Milano all'inizio della prossima settimana.

Stesso discorso per Brozovic che è stato ammonito contro l'Ungheria e salterà per squalifica il match contro il : circostanza che gli permetterà di dedicarsi al 100% alle questioni nerazzurre.

Conte potrà dunque disporre dei due per lavorarci qualche giorno in più rispetto a quanto previsto inizialmente: mirino puntato sulla trasferta di Reggio Emilia col , che precederà la decisiva sfida di in programma a San Siro col .