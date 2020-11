Infortunio per Valverde: frattura alla caviglia, niente Inter

Il Real Madrid perde Federico Valverde nella triste serata di Valencia: i tempi di recupero variano da uno a due mesi. L'uruguaiano salta l'Inter.

Non bastasse il cammino traballante in , non bastasse il clamoroso 1-4 di , ecco che il deve fare i conti con un'assenza di tutto rispetto in vista della sfida di ritorno contro l' : quella di Federico Valverde, infortunatosi durante la sfortunata serata del Mestalla.

Il centrocampista uruguaiano si è fatto male a un quarto d'ora circa dal termine del match, dovendo lasciare il campo per l'ingresso di Kroos. Dolorante a una caviglia, non è riuscito a portare a termine il match così come Benzema, vittima di problemi muscolari. E oggi il Real Madrid ha tolto il velo, attraverso il proprio sito ufficiale, dalle sue condizioni fisiche.

"A seguito degli esami effettuati dallo staff sanitario del Real Madrid sul nostro giocatore Federico Valverde, è stata diagnosticata una frattura dell'osso tibiale posteriore della gamba destra. Il suo recupero continuerà ad essere monitorato".

Nessuna indicazione sui tempi di recupero di Valverde, ma secondo la stampa spagnola l'uruguaiano dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per un periodo compreso da uno a due mesi: dipenderà tutto dalla profondità della frattura.

In ogni caso, il Real Madrid dovrà certamente fare a meno di Valverde in occasione della delicatissima sfida in casa dell'Inter, valida per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Match in programma il 25 novembre. Ovvero tra poco più di due settimane.