Il Real Madrid piomba su André Silva: può scambiarlo con Jovic

I goal di André Silva hanno attirato l'interesse del Real: pronti 40 milioni per strapparlo all'Eintracht, che in cambio può anche tenersi Jovic.

Dimenticatevi l'André Silva visto al Milan. Questo è un altro André Silva. Un cecchino implacabile che all'Eintracht Francoforte segna gli stessi goal di Haaland, dovendosi inchinare solo a sua maestà Lewandowski. E anche il Real Madrid sembra essersene accorto.

Secondo la 'BILD', il portoghese può diventare il nuovo rinforzo estivo delle Merengues. Una sorta di riserva di lusso, naturalmente, perché un Benzema così è difficilmente scalzabile dal ruolo di centravanti titolare di Zidane.

Per avere André Silva, la carta nella manica il Real ce l'ha: si chiama Luka Jovic, è di proprietà degli spagnoli e attualmente gioca in prestito proprio all'Eintracht, dov'era esploso in coppia con Haller tanto da guardagnarsi una chiamata da Madrid.

Jovic e il Real, però, sembrano aver interrotto ogni tipo di relazione. E così in Spagna si sono fatti venire l'idea giusta: lasciare Jovic a titolo definitivo all'Eintracht e, in cambio, provare a strappare André Silva ai tedeschi. Uno scambio alla pari, in sostanza. Ma oneroso.

Le cifre? Il Real Madrid pagherebbe André Silva 40 milioni di euro, mentre l'Eintracht ne sborserebbe 20 per tenersi Jovic. Una soluzione che, teoricamente, potrebbe far felici tutti. Anche lo stesso ex rossonero, che conosce già la Liga, avendoci militato con il Siviglia.