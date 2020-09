Corriere della Sera - Il 17 settembre l'esame di Suarez, la Juve attende con ansia

Il test a cui si dovrà sottoporre Luis Suarez non è certo una formalità. Un esame complesso a cui dovrà dare almeno l'80% di risposte esatte.

Luis Suarez corre verso la , la Juventus attende Luis Suarez. Tra di loro c'è in mezzo l'esame che il Pistolero dovrà sostenere per assicurarsi il passaporto comunitario. Atto fondamentale prima di poter acquisire il centravanti uruguaiano dal , che intanto lo taglia fuori dalle amichevoli.

L'esame è in programma giorno 17 settembre alle ore 10 a , come riportato dal 'Corriere della Sera'. Quindi i tifosi della Juventus possono disegnare il circoletto rosso sul calendario. Sarà una data decisiva per capire il futuro di Suarez.

Sarà necessario superare l'esame, appunto, come previsto dal Decreto Salvini per la cittadinanza Italiana del 2018. Occorre dimostrare la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l’ottanta per cento del punteggio complessivo.

Il test sarà strutturato in varie fasi. Una parte di ascolto di alcuni dialoghi e di monologhi italiani sull'attualità, con relative domande finali. Una seconda parte di comprensione di una lettura e riflessione grammaticale. Una terza parte di stesura di un testo e l'ultima parte di un esame orale.

Un vero e proprio esame, che forse non sarebbe semplice nemmeno per i colleghi italiani di Suarez. Il calciomercato della Juventus è appeso ad un test...