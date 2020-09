Barcellona, Suarez e Vidal non convocati per l'amichevole contro il Nastic

Luis Suarez e Arturo Vidal non figurano nei convocati per l'amichevole contro il Nastic Tarragona: i due giocatori sono ormai in uscita.

Due forti indizi di mercato arrivano direttamente da , dove mister Koeman ha escluso dalla lista dei convocati per l'amichevole contro il Nastic Tarragona Luis Suarez e Arturo Vidal, ormai definitivamente in uscita.

I due giocatori non rientrano più nei piani del club blaugrana: l'attaccante uruguaiano è ormai nel mirino della da settimane per quello che sarebbe un grande rinforzo per il reparto offensivo di Andrea Pirlo, mentre il centrocampista cileno è da tempo accostato all' di Conte.

#Culers, here is your squad for the first match of the preseason! 💪🔵🔴 #BarçaNastic pic.twitter.com/DvLtMRPiFT — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2020

La trattativa per l'addio di Suarez resta però ancorata: il contratto scade nel 2021 e il giocatore pretende l'intera somma dell'ingaggio annuale per poter lasciare il club, che nel frattempo respinge la richiesta decidendo di escluderlo da tutte le amichevoli.

Un ulteriore segnale di rottura tra i due campioni e il Barcellona, che dopo aver 'risolto' il caso Messi sta operando una vera e propria rivoluzione dopo l'arrivo del nuovo allenatore. Ora l'ultimo forte indizio che potrebbe spingere Suarez e Vidal verso la .