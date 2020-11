I risultati in Premier League - Newcastle, vittoria e sorpasso sul Crystal Palace

Il Newcastle vince contro il Crystal Palace e lo sorpassa in classifica, grande attesa per Chelsea-Tottenham di domenica.

Il vince quasi allo scadere nell'anticipo della decima giornata di Premier League e scavalca il , a segno Wilson e Joelinton.

Sabato tocca al , impegnato in trasferta contro il , mentre il ospita il .

La sfida più attesa però è sicuramente quella in programma domenica pomeriggio a 'Stamford Bridge' tra e , con Mourinho che torna in quello che per anni è stato il suo stadio.

PREMIER LEAGUE, 10ª GIORNATA

CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE 0-2 [88' Wilson, 90' Joelinton]

BRIGHTON-LIVERPOOL [sabato ore 13.00]

MANCHESTER CITY-BURNLEY [sabato ore 16.00]

EVERTON-LEEDS [sabato ore 18.30]

WEST BROMWICH-SHEFFIELD UNITED [sabato ore 21.00]

SOUTHAMPTON-MANCHESTER UNITED [domenica ore 15.00]

CHELSEA-TOTTENHAM [domenica ore 17.30]

ARSENAL-WOLVERHAMPTON [domenica ore 20.15]

LEICESTER-FULHAM [lunedì ore 18.30]

WEST HAM-ASTON VILLA [lunedì ore 21.00