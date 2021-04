Gundogan contro la nuova Champions League: "Sempre più partite, nessuno pensa ai giocatori"

Mentre in tutta Europa impazza il dibattito sulla Superlega una voce si alza contro il nuovo format della Champions League voluto dall'UEFA e che prenderà il via nel 2024.

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City e della Germania, su Twitter ha infatti espresso tutta la sua contrarietà alla riforma.

With all the Super League stuff going on... can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League...