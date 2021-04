La nuova Champions League, cosa cambia: formato, squadre, formula

La UEFA ha approvato la nuova Champions League, che partirà dal 2024: 36 club, un girone unico, 10 partite a testa prima degli ottavi.

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato un nuovo format per le competizioni per club, in particolare della Champions League, a partire dalla stagione 2024/25. Una vera e propria risposta, secca e decisa, alla creazione della Superlega da parte delle 12 squadre fondatrici.

Le riforme arrivano dopo un'ampia consultazione con tutta la famiglia del calcio europeo e hanno ricevuto il sostegno unanime del Consiglio ECA e del Comitato Competizioni per Club UEFA (composto da una maggioranza di rappresentanti dei club).

SQUADRE: SI PASSA DA 32 A 36

Il primo grande cambiamento riguarda il numero di squadre che parteciperanno alla Champions League: si passa dalle 32 attuali alle 36 che comporranno il torneo dalla stagione 2024.

Uno dei posti in più a disposizione andrà alla terza classificata in campionato nella quinta federazione del ranking UEFA. Un altro posto sarà assegnato a una vincitrice del campionato, potrando da quattro a cinque il numero dei club che si qualificano attraverso il cosiddetto “Percorso Campioni”.

Gli ultimi due posti andranno ai club con i coefficienti più alti negli ultimi cinque anni che non si sono qualificati per la fase a gironi di Champions League ma si sono qualificati per la fase preliminare di Champions League, per l'Europa League o per l'Europa Conference League.

NUOVO FORMAT CHAMPIONS LEAGUE

Il cambiamento più radicale riguarda la trasformazione dalla tradizionale fase a gironi, che diventerà un unico campionato tra tutte le partecipanti. Tutte le squadre avranno la garanzia di disputare almeno 10 partite contro 10 avversarie diverse (cinque in casa e cinque in trasferta), anziché sei partite contro tre squadre in casa e in trasferta.

Le prime otto classificate di questo campionato si qualificano direttamente per la fase a eliminazione diretta, mentre le squadre dal 9° al 24º posto disputeranno gli spareggi (con partite di andata e ritorno) per conquistare un posto agli ottavi di finale.

Tutte le partite prima della finale si giocheranno a metà settimana, rispettando dunque il calendario delle competizioni nazionali di tutta Europa.