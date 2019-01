Godin all'Inter? Simeone: "Cercheremo la soluzione migliore"

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato del possibile addio di Diego Godin in direzione Inter: "Cerchiamo la migliore soluzione".

La notizia dell'imminente accordo strappato dall'Inter per aggiudicarsi Diego Godin ha scosso questi primi giorni di mercato: il difensore uruguaiano dovrebbe arrivare a parametro zero in Serie A: Diego Simeone ha spiegato il suo punto di vista sulla possibile operazione della sua ex squadra.

Intervenuto in conferenza stampa, il 'Cholo' non ha smentito l'addio del centrale difensivo dell'Atletico Madrid.

"Sia lui che il club cercano la soluzione migliore per il bene di entrambi. L'Atletico e Godin sanno quale è la mia opinione a riguardo. Se resterà con noi, sarà per il bene del giocatore e dei Colchoneros".

Godin andrebbe a completare un reparto difensivo nerazzurro già di alto livello con De Vrij e Skriniar, portando personalità ed esperienza: sempre più probabile a questo punto l'addio di Miranda, sempre più chiuso in un reparto ora molto affollato.